Жителя Приамурья обвинили в госизмене за подготовку диверсии на Транссибе

Житель Приамурья планировал устроить диверсию на участке Транссибирской магистрали, сообщает региональное управление ФСБ. Мужчина якобы действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене, фигурант арестован.

По версии ФСБ, мужчина также хотел принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России. Утверждается, что он контактировал с украинской стороной через мессенджер.

ФСБ также опубликовала видео допроса задержанного. Он заявил, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство и сфотографировать процесс подрыва рельсов на Транссибе. Имя мужчины не приводится, его лицо скрыто.

Возбуждены дела по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в России признана террористической), сообщает «РИА Новости».