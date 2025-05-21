Омский суд заочно арестовал главу стройфирмы по делу о хищении 447 млн рублей

Заочно арестован руководитель омской строительной компании «Капитал Развитие», который обвиняется в хищении более 447 млн руб. при строительстве двух школ. Об этом рассказали в прокуратуре региона, отметив, что в апреле 2025 года застройщик был задержан в Минске, он ожидает экстрадиции на территорию РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель ООО «Капитал Развитие» совместно с гендиректором и учредителем фирмы заключили 47 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями на выполнении демонтажных работ на строительной площадке. Топ-менеджеры, считают правоохранители, похитили более 280 млн руб., выделенных администрацией Омска на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег». По аналогичной схеме, говорится в деле, обвиняемые завладели еще 166 млн руб., которые были предоставлены на возведение школы в микрорайоне «Ясная Поляна».

Илья Николаев