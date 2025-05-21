В Челябинске 24 мая изменят маршруты автобусов через Университетскую набережную

На время проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Челябинске по улице Университетская набережная закроют движение. Автобусы №26, №51 и №214 изменят маршруты, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 7:00 до 15:00 автобусы будут ездить так:

маршрут №26: ЧВВАКУШ — улица Молодогвардейцев — улица Братьев Кашириных — улица Чичерина — улица Университетская Набережная — улица Академика Королева — улица Братьев Кашириных — Шершни — Агроуниверситет.

Маршрут №51: поселок Сосновка — улица Братьев Кашириных — улица Чичерина (разворот на перекрестке улиц Чичерина и Университетской набережной).

Маршрут №214: поселок Прудный — улица Молодогвардейцев (без объезда микрорайона «Академ Риверсайд»).

Виталина Ярховска