Челябинская область в топ-5 по числу отремонтированных домов в 2025 году

В Челябинской области с начала 2025 года провели капитальный ремонт 208 домов. По количеству обновленного жилья регион находится на четвертом месте среди других субъектов страны, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Первое место среди регионов по числу капремонтов домов заняла Московская область (1,3 тыс. домов). Далее идут Москва (532), Красноярский край (215), Челябинская область и Краснодарский край (152). Что касается округов, наибольшее количество жилых помещений обновили в Центральном (2,5 тыс.), Сибирском (682) и Приволжском (657) федеральных округах. Всего в России отремонтировали 5,6 тыс. домов, в которых проживают более 900 тыс. человек. Площадь реконструкции превысила 24 млн кв. м.

Виталина Ярховска