Девелопер «Талан» получил разрешение на I этап строительства ЖК на месте «Гачи»

Ижевский девелопер «Талан» получил разрешение на I этап строительства жилого комплекса на месте оптового рынка «Гача» в Перми. Согласно данным в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), разрешительная документация была выдана компании группы — ООО СЗ «Талан-Пермь» 10 апреля и действует до 10 октября 2029 года. Комплекс на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов, будет называться «Городские кварталы Талан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Первый этап строительства нового квартала разместится на земельном участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Это будет жилье переменной высотности — от 4 до 31 этажа. Суммарная площадь всех жилых помещений составит 19 тыс. кв. м, нежилых — 5,6 тыс. кв. м. Ввод этапа в эксплуатацию намечен на IV квартал 2027 года. Жилье будет относиться к классу «бизнес». На придомовой территории появятся спортплощадка, место для йоги и медитации, детская площадка с песочницей, игровым комплексом в стилистике эпохи викингов, высокой горкой и другими деталями.

Напомним, что на месте «Гачи» застройке подлежат 4,5 га между шоссе Космонавтов, улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны. «Талан» ведет этот проект совместно с бизнесменами Биняминовыми, владевшими территорией. В конце 2024 года девелопер начал выкуп этих земель у господ Биняминовых. В состав ЖК войдут комплекс многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилихи. Планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих площадей. Разрешение на строительство I и IV этапов, продаваемая жилая площадь которых составит около 19 тыс. кв. м, а коммерческая площадь — около 6 тыс. кв. м, девелопер планировал получить в I квартале этого года.