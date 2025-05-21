Обгоревшее тело жителя обнаружили рядом с ЛЭП в Воткинском районе

Обгоревшее тело мужчины обнаружили в Воткинского районе, сообщил в Telegram 20 мая председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Прибывшие на место спасатели нашли тело, сгоревшую удочку и автомобиль с поврежденным лакокрасочным покрытием.

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Предварительно установлено, что мужчина во время рыбалки задел удочкой линию ЛЭП, что привело к удару электрическим током напряжением 110 тыс. вольт. Считается, что это и стало причиной его гибели. Региональное СУ СКР проводит проверку.