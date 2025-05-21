В Югре зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила в 2024 году

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за последний год зарегистрирован один случай смертельно опасной лихорадки Западного Нила, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2023 году также был зафиксирован один случай, но он был завозным из южного региона России. В 2022 году зарегистрировали два случая, из которых один также был завозным, но второй заболевший из ХМАО не выезжал. Все местные случаи произошли в Сургуте.

Лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров. Основными источниками вируса являются птицы, обитающие около воды. Инкубационный период составляет от двух до восьми дней, но может длиться до трех недель. Симптомы включают повышение температуры до 38-40°, слабость, головную боль, боли в глазах и мышцах.

Ирина Пичурина