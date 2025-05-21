В Кургане в день последних звонков запретят продажу алкоголя

В Кургане 24 мая в связи с проведением школьных последних звонков будет запрещена продажа алкоголя, в том числе пива. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Приобрести алкогольную продукцию будет невозможно с 8:00 до 23:00 в магазинах, в предприятиях общественного питания навынос и на праздничных площадках. Администрация также рекомендовала управлению министерства внутренних дел России по городу проконтролировать исполнение запрета и соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения последних звонков.

Виталина Ярховска