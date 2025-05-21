В Самаре на ряде улиц отключена горячая вода из-за ремонта на ТЭЦ

Горячее водоснабжение временно приостановлено на ряде самарских улиц в среду, 21 мая, из-за ремонта теплосетей Центральной отопительной котельной и оборудования Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, до 3 июня включительно горячей воды не будет в Советском и Октябрьском районах в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Кольцевой, Мориса Тореза, Печерской, Гаражной и Блюхера.

Кроме того, до 23 мая включительно горячее водоснабжение приостановлено для всех потребителей Самарской ТЭЦ в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, Георгия Димитрова, Губанова, Солнечной, проспекта Кирова, Силовой, Ново-Вокзальной, Московского шоссе, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса, Нагорной, Победы, Металлистов, проспекта Металлургов, Физкультурной, Мелекесской, Литвинова, Земеца, проспекта Юных Пионеров и Краснодонской.

Во время планового ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволит выявить повреждения на коммуникациях. После устранения дефектов горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Георгий Портнов