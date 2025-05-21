В четырех поселках города Шахты отключат воду, в Кулешовке – понизят давление

В четырех поселках города Шахты сегодня, 21 мая, на несколько часов отключат воду. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения коснутся поселков ш. Нежданная, Фрунзе, Талового и Аютинского. В министерстве уточняют, что неудобства связаны с работой «Россетей-Юг», а восстановят подачу в 10:00. Накануне «Ъ-Ростов» сообщал, что в поселках Нежданная, Фрунзе и Аютинский отключали воду из-за проведения ремонтных работ.

В министерстве также сообщили, что с пониженным давлением сегодня до 18:00 будет подаваться вода в селе Кулешовка. Связано это с ремонтом канализационного коллектора в хуторе Новоалександровка.

Константин Соловьев