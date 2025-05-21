С челябинца, по вине которого сгорели 3,5 га леса, взыскали 622 тыс. рублей

По иску прокуратуры Сосновского района с жителя Челябинска взыскали ущерб, причиненный лесному фонду во время пожара, в размере 622 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 19 апреля прошлого года челябинец на участке в районе дачного товарищества «Курчатовец-2» проводил сварочные работы. Из-за этого на территории начался сильный пожар, перешедший на земли лесного фонда. Площадь возгорания составила 3,5 га, в результате уничтожена трава и лесные насаждения.

За исполнением судебного решения прокуратура установила контроль. Местного жителя ранее уже штрафовали за это правонарушение по ч .4 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) на 25 тыс. руб.

Виталина Ярховска