Суд наказал пензячку за мошенничество и покушение на дачу взятки полицейскому

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении 28-летней жительницы Земетчинского района по уголовному делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в мае минувшего года фигурантка оформила потребительский кредит на 100 тыс. руб. в банке. Возвращать деньги она не собиралась.

19 февраля этого года фигурантка пыталась передать 15 тыс. руб. взятки старшему дознавателю за прекращение уголовного дела о мошенничестве. Полицейский отказался от денег.

По решению суда жительница Земетчинского района получила два года условно с испытательным сроком 24 месяца. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов