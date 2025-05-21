В Ярославле начался «карточный» ремонт

В Ярославле начались работы по замене асфальтового покрытия, так называемый «карточный» ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В частности, работы стартовали на улице Урочской в Заволжском районе. Подрядчики фрезеруют изношенный слой асфальта, чтобы устранить ямы и колеи. Эти работы проводят в рамках муниципального контракта.

Станислав Трубачев, директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», сообщил, что текущие погодные условия способствуют ремонту. Дождь помогает снизить пылеобразование. Как только осадки прекратятся, будет уложен новый асфальт. В рамках контракта выбраны улицы, которые требуют такого ремонта.

Карточный ремонт уже завершен на участке подъезда к Суринскому путепроводу и возле Ярославского музея-заповедника. В этом году планируется отремонтировать части улицы Терешковой, проспекта Авиаторов и Ленинградского проспекта. После завершения работ будет восстановлена разметка.

Антон Голицын