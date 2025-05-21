Прокуратура начала проверку после отравлений в тюменском санатории «Сибирь»

В Тюменской области прокуратура организовала проверку после отравлений отдыхающих в санатории «Сибирь», сообщили в ведомстве. Прокуратура проверит информацию из СМИ и установит все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации «Комсомольской правды», массовое отравление произошло в мае. Отдыхающих, среди которых были жители Екатеринбурга и Тюмени, продолжительное время тошнило, а потом у них поднялась температура — они обратились к медикам. Путевка стоила около 100 тыс. руб.

Ранее в Тобольске (Тюменская область) владельцу базы отдыха «Сказка», где 15 детей отравились парами хлора, предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и отправили под стражу.

Ирина Пичурина