«Гораздо больше опасений у нас вызывает низкий запас продуктивной влаги»

Майские заморозки на юге России могут стать причиной снижения урожаев, по разным оценкам, на 10–30% в зависимости от пострадавших сельхозкультур. В Краснодарском крае возвратные заморозки затронули озимые, плодовые, ягодные культуры, а также сахарную свеклу. Впрочем, как считает генеральный директор Агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, более серьезную опасность для будущего урожая представляют не заморозки, а низкий запас влаги в почве.

Андрей Недужко

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«Наши специалисты предполагают, что период прошедших кратковременных весенних заморозков на Кубани не отразился критически негативно на будущем урожае. В компании ожидают его на уровне среднего за последние годы. Сейчас проводится мониторинг, и пока нельзя наверняка прогнозировать снижение урожайности. Рыночную конъюнктуру формирует множество взаимосвязанных факторов, среди которых ожидания и прогнозы объемов урожая также имеют место. На данный момент погода не внесла существенных корректив в прогноз объемов будущего урожая.

При этом гораздо больше опасений у нас вызывают не возвратные заморозки, а низкий запас продуктивной влаги в почве — менее 100 миллиметров в метровом слое. Отсутствие дождей усугубляет эти опасения.

На данном этапе все сельхозкультуры в удовлетворительном состоянии. Благодаря прошедшим небольшим осадкам растения благополучно вышли из стресса, продолжается их дальнейшая вегетация. Полевые работы ведутся в плановом режиме: проводятся химические обработки, междурядные культивации».