Уралвагонзавод зарегистрировал товарный знак под производство напитков «Т-90»

Свердловский Уралвагонзавод (УВЗ) зарегистрировал логотип для бренда боевого танка «Т-90», под которым предполагается производство напитков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Права на товарный знак будут действовать до 2033 года, при этом заявка на регистрацию была подана еще в 2023 году. Согласно присвоенному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №32, под ним могут производить и продавать питьевую и минеральную воду, пиво, квас, вино, фруктовые соки, лимонады и смузи.

Напомним, в марте концерн «Уралвагонзавод» и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) заключили соглашение о сотрудничестве в целях лицензирования игрушечных моделей военной техники, созданных по образу танков и машин, которые защищены товарных знаком УВЗ. Компания также будет помогать бороться с контрафактом.

Ирина Пичурина