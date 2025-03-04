Уралвагонзавод будет сотрудничать с производителями игрушечной военной техники

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) заключили соглашение о сотрудничестве в целях лицензирования игрушечных моделей военной техники, созданных по образу танков и машин, которые защищены товарных знаком УВЗ, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

УВЗ будет консультировать российских производителей игрушек по лицензированию моделей и игр с использованием товарных знаков завода и будет помогать бороться с контрафактом. Как отметили в компании, соглашение направлено на правильную подачу настоящего и прошлого отечественного танкостроения. Приоритет будет отдан брендам Т-72, Т-80, Т-90 и специальным боевым машинам. «На полках российских магазинов должны стоять отечественные танки, а не западные "Абрамсы" и "Леопарды". История боевых машин УВЗ — это история подвига и массового героизма наших воинов, а Уралвагонзавод, как социально ориентированная компания, уделяет большое значение патриотическому воспитанию»,— сказал заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению УВЗ Роман Васиян.

Напомним, в 2022 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России признала общеизвестным товарный знак «УВЗ» — как пояснили на Уралвагонзаводе, это нужно для пресечения его использования сторонними предприятиями. УВЗ имеет в портфеле 33 действующих товарных знака, включая: «Т-34», «Т-90» Armata, Uralvagonzavod, «БМПТ» и «Т-72», также была подана заявка на регистрацию товарного знака «УралVагонZавод».

Ирина Пичурина