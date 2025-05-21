Причиной схода вагонов в Хабаровске в апреле названо состояние ж/д полотна

Хабаровская транспортная прокуратура по итогам проведенной проверки определила причины и виновных в сходе с рельсов вагонов на станции Хабаровск-2 ДВЖД (филиал ОАО «РЖД»), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Девять вагонов сошли на путях необщего пользования станции при производстве маневровой работы 14 апреля.

Причиной называется неудовлетворительное техническое состояние железнодорожного пути вследствие дефектов деревянных шпал и провисания рельс. За содержание путевого хозяйства отвечает Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры РЖД. Помимо этого, к работе был допущен маневровый локомотив с истекшим сроком техобслуживания. В связи с этим претензии возникли к Эксплуатационному локомотивному депо Хабаровск-2 Дальневосточной дирекции тяги РЖД. Также отмечается отсутствие должного контроля за соблюдением регламента служебных переговоров со стороны работников станции.

Всем означенным предприятиям, а также Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесены представления. В отношении виновных возбуждены два дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6, ст. 11.1 КоАП).

Эрнест Филипповский, Хабаровск