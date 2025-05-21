DOGE лишил Нацфонд США многомиллионных грантов, связанных с инклюзивностью

Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил об отмене выданных Национальному фонду гуманитарных наук (NEH) грантов, связанных с ЛГБТ-сообществом (признана экстремистской в РФ и запрещена). DOGE также пообещал провести расследование в отношении NEH.

Как отметили в официальном профиле DOGE в Х, общая экономия составила $163 млн. Среди выданных NEH грантов — $350 тыс. на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ (признана экстремистской в РФ и запрещена), $350 тыс. на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ(признана экстремистской в РФ и запрещена) и $247 тыс. на оцифровку рассказов о трансгендерах на северо-западе Тихоокеанского региона.

Департамент добавил, что гранты NEH будут выделяться исключительно по заслугам и направляться на проекты, продвигающие проамериканские ценности, а не концепцию «разнообразия, равенства и инклюзивности».

NEH — единственное федеральное агентство США, финансирующее исследования в гуманитарных науках. С 1965 года оно выделило свыше $6 млрд на гранты для музеев, исторических объектов, образовательных учреждений, библиотек, СМИ, научных институтов и независимых учёных.