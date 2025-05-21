Эксперты рассказали о последствиях новых антироссийских санкций ЕС и Британии

Великобритания и ЕС ввели санкции против ряда депозитариев и регистраторов, в частности «Сургутинвестнефти», «ВТБ Регистратора», спецдепозитария «Инфинитум», которые уже внесены в санкционный список США. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш заявила «Ъ», что Великобритания и ЕС дублируют санкции США, чтобы ограничивать деятельность российских компаний в случае отмены санкций Вашингтоном.

По оценкам партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, дополнительные проблемы возникнут при попытке разморозить средства клиентами попавших под санкции компаний. Так, если раньше клиенту для разблокировки было достаточно решения американского OFAC, то теперь это потребует еще и обращения в британский регулятор, поясняет господин Дораев.

Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов считает, что санкции Британии против Агентства по страхованию вкладов могут негативно отразиться на возможностях по возврату активов обанкротившихся банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расширение пройдено».