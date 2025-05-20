Перегрев привел к охлаждению

Министерство экономического развития Ульяновской области по итогам первого квартала констатирует «охлаждение» экономики региона по ряду отраслей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. По мнению губернатора региона Алексея Русских, одним из факторов, влияющих на «охлаждение», является нехватка рабочей силы в регионе. Эксперты считают, что к «охлаждению» привел предшествовавший «перегрев», спектр факторов намного шире, Ульяновская область находится в общем тренде российских экономических тенденций, но имеет свои особенности. Главный фактор долговременного влияния — демографическая ситуация в регионе, где сохраняется отрицательная динамика, влияющая на многие отрасли, в том числе и сферу строительства, и задача региональной власти — в поиске и умелом использовании новых факторов роста экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Алексей Русских считает, что сдерживающим фактором развития экономики становится нехватка кадров

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Губернатор Алексей Русских считает, что сдерживающим фактором развития экономики становится нехватка кадров

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

На состоявшемся в понедельник заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области губернатор Ульяновской области Алексей Русских, отмечая рост ряда показателей социально-экономического развития региона отметил, что «вместе с тем есть и тенденции к “охлаждению” экономики — в строительстве и стройиндустрии, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, металлургии.

Министр экономического развития региона Николай Зонтов, докладывая об итогах экономического развития региона, подтвердил информацию о наметившихся тенденциях. Господин Зонтов отметил, что индекс промпроизводства по итогам первого квартала 2025 года составил 107%, и этот показатель «значительно ниже, чем регион, по итогам 2024 года (116%). Тем не менее, по этому показателю Ульяновская область удерживает третье место в ПФО и 11-е место по России. «Мы и ранее прогнозировали “охлаждение” экономики в 2025 году, и показатели соответствуют прогнозам»,— заметил министр. Индекс производства продукции в сельском хозяйстве также не вышел на плановый уровень (93%, 11 место в ПФО). По словам министра, на показатель повлияло сокращение объемов реализации пшеницы (на 5,2%) и картофеля (на 13%).

Объем выполненных работ в строительстве составил 9,3 млрд руб. (84% к аналогичному периоду прошлого года, предпоследнее, 13-е место по ПФО, на 12-м месте Самарская область, на 14-й строчке — Нижегородская область). По словам господин Зонтова, на формирование индекса в строительстве влияют объемы работ по строительству крупными и средними предприятиями, где индекс составил 84,3%). «Также свой отрицательный вклад внесли снизившиеся объемы ипотечного кредитования, а также сложившиеся темпы роста строительства жилья»,— пояснил министр. Всего, как отмечалось, по региону сдано в эксплуатацию 657 жилых домов площадью 132,3 тыс. кв. м (108,4% к уровню аналогичного периода прошлого года), однако при этом в сельской местности сдано в эксплуатацию 45,3 тыс. кв. м (71,7%). Министр также отметил, что по итогам первого квартала в регионе снизились на 10% темпы строительства индивидуального жилищного строительства (89,4%). Николай Зонтов также отметил, что «уровень безработицы в регионе остается рекордно низким (безработица в показателях, рассчитанных по методологии МОТ, снизилась до 1,6%), «что может повлиять на дальнейшее замедление темпов экономического роста».

Министр добавил, что в регионе сохраняется отрицательная динамика по демографическим показателям, что становится для экономики региона серьезным вызовом (численность населения в регионе по состоянию на 1 марта снизилась на 1,1 тыс. человек, хотя миграционный прирост составил 556 чел., рождаемость по январю-февралю составила 7,0 человек на 1 тыс. населения, смертность — 15,9 человек на 1 тыс. населения.— “Ъ”).

Алексей Русских, согласившись, что сдерживающим фактором является нехватка кадров, рекомендовал министру «уделять активное внимание обеспечению кадрами промышленных предприятий, поскольку это — основа всего».

Получить пояснения господина Зонтова о причинах «охлаждения» экономики по ряду отраслей не удалось — в понедельник он было для комментариев недоступен.

Доктор экономических наук, завкафедрой «Экономический анализ и госуправление» УлГУ, член Общественной палаты региона Анатолий Лапин подтверждает, что экономисты еще полгода назад прогнозировали начало периода “охлаждения” экономики. «Правда, мы называли это перегревом экономики»,— отметил господин Лапин. По его словам, Ульяновская область следует общим тенденциям, отмечаемым в целом по России, где идет резкое замедление темпов экономического роста на фоне ускоренной инфляции, хотя если во многих регионах России промышленные предприятия работают уже близко к максимуму своих возможностей (индекс загрузки мощностей составляет по России около 85%), Ульяновская область в промышленном производстве еще имеет определенный запас для 2025 года. Среди факторов, влияющих на «охлаждение», он назвал дефицит рабочей силы, «который усугубляется демографическим кризисом в регионе» («в России не хватает более 2 млн человек, в Ульяновской области, по официальным данным, — 13 тысяч, на самом деле больше»). Среди факторов, влияющих на снижение показателей, также «исчерпание бюджетного импульса», когда растут дефициты областного и федерального бюджетов при отсутствии понимания, за счет чего их погашать; укрепление рубля, ведущее к снижению долларовой выручки, ускорение инфляции, когда не у всех групп населения доходы успевают за ростом цен, и т.д. Ситуацию в строительстве эксперт считает не тенденцией этого года, а давним центром регионального экономического кризиса. «Сложно наращивать объемы ввода жилья при сокращающемся населении на фоне его невысокой покупательной способности. И это опять упирается в демографические проблемы. Но профессиональных демографов почти никто не готовит, да и государственных структур, которые бы профессионально и целенаправленно занимались этим, фактически нет, а демография и дальше будет влиять на социально-экономическое развитие»,— заметил Анатолий Лапин. Он считает, что регион, хотя и следует общим тенденциям, в определенной степени может оказывать влияние на показатели экономического роста, «и инструментов для этого достаточно много» — и налоговая политика, и инвестиционная деятельность, и поддержка малого и среднего бизнеса, и регулирование доходов населения, в том числе через повышение зарплаты бюджетникам. «И нужен тонкий и гибкий подход своевременной переориентации на другие факторы роста. Правильно губернатор сказал во время отчета за 2024 год: необходимо распаковать новые факторы роста национальной экономики. Насколько удастся это сделать, это уже отдельный вопрос»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск