Инвесторы раскошелятся на социалку

Депутаты заксобрания Нижегородской области посетили самую крупную в Нижнем Новгороде новую школу, построенную в ЖК «Зенит» в сжатые сроки. На заседании в этой школе комитет по градостроительному развитию обсудил планы по синхронизации строительства детсадов и школ с новыми жилыми комплексами, которые будут строиться по проектам комплексного развития территорий. В условиях дефицита госбюджета финансовая нагрузка отчасти ляжет на застройщиков. Для них областное правительство ввело инфраструктурный платеж, который пойдет на развитие социальной инфраструктуры.

Нижнему Новгороду нужно много школ, полагают депутаты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты комитета заксобрания по градразвитию провели выездное заседание в новой школе на 1600 мест в жилом комплексе «Зенит», которая откроется 1 сентября. Застраивающая квартал компания «Автобан» выделила региону земельный участок внутри ЖК, и по концессии с областной корпорацией развития построила современную просторную школу за 18 месяцев. Построенное здание министр строительства области Дмитрий Груничев назвал «качественной работой социально ответственного застройщика». Владелец «Автобана» Агаси Алекян признался, что повторять такой подвиг не готов, и напомнил чиновникам, что Краснозвездную улицу для комфорта ее жителей необходимо расширять.

В минстрое пообещали рекомендовать включить новую школу в перечень типовых проектов для тиражирования по России.

На заседании комитета речь пошла о синхронизации строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Как пояснила министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева, в рамках начатых проектов комплексного развития территорий (КРТ) и одобренных планов предусмотрено строительство 20 детсадов и трех школ за счет частных инвесторов, а бюджет профинансирует строительство восьми школ и восьми детсадов. По словам Дарьи Шунаевой, на подготовку проекта КРТ у минграда уходит год-полтора именно из-за необходимости тщательно просчитать обеспеченность того или иного жилого района местами в школах и детсадах, а также больницами, транспортной инфраструктурой.

При этом жестко требуя обеспеченности от проектов новых ЖК, важно соблюдать баланс с финансовой моделью застройщиков, которые закладывают затраты на создание социальных объектов в себестоимость новых квартир, добавила министр.

Для частных застройщиков, работающих по КРТ, областное правительство ввело инфраструктурный платеж — компания вносит средства, чтобы государство затем смогло на эти деньги построить требуемое количество образовательных мест. Депутат и директор застройщика АГК Вадим Пичугин, спросил, есть ли перечень приоритетных объектов: «У нас в каждом районе города каждый депутат скажет — нам нужна школа, а инфраструктурный платеж пришел, условно, на 500 млн руб. Какой механизм распределения этих денег, есть ли он?». Дарья Шунааеа ответила, что сроки строительства и ввода объектов определяются договорами по КРТ, а очередность строительства — проектами планировки. Она пообещала, что в этом году средства инфраструктурного платежа сделают «окрашенными» — целевыми, чтобы они не растворялись в общих бюджетных доходах.

Председатель комитета Василий Суханов призвал минград сделать обоснование, где нужно в первую очередь строить новые школы и детсады.

По его словам, инфраструктурный платеж поможет синхронизировать сроки их строительства. Депутат так же попросил областные министерства принять нормативные документы, которые приравняют к проектам КРТ старые договоры развития застроенных территорий (РЗТ), реализуемые по десять лет и более, когда мэрия предоставляла инвесторам под расселение и реновацию участки с ветхим и аварийным жилым фондом.

Это позволит также взимать с проектов РЗТ инфраструктурный платеж, и тогда все застройщики многоквартирного жилья будут в равных условиях, заметил Василий Суханов. По его словам, это также позволит Нижнему Новгороду избавиться от разношерстных встроенно-пристроенных детских садов малой вместимости, например на 27 детей.

Доклад министра по реализуемым проектам КРТ депутаты комитета приняли к сведению. Депутат Суханов заключил, что в городе надо строить много школ, чтобы избавить детей от вторых смен. «Поэтому в части финансирования правительство Нижегородской области совместно с депутатским корпусом подготовило механизм инфраструктурного платежа, когда власти берут на себя организацию строительства школы и детского сада. Застройщику этот платеж удобен тем, что он может погружать его в проектное финансирование от банков», — добавил председатель комитета.

Роман Кряжев