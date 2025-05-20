Браконьеров берут на паводок

Из-за низкого паводка в период нереста в Нижегородской области кратно увеличилось число пойманных браконьеров. Однако в Росрыболовстве грядет десятипроцентное сокращение штата инспекторов, которых и так не хватает ведомству: на севере региона работает единственный специалист, а на юге — ни одного. Искать нарушителей помогают сотрудники минлесхоза, у которых полномочия ограничены выявлением нарушителей среди владельцев маломерных судов. В областном заксобрании предложили вынести вопрос на окружной уровень, а эксперты пока не дают прогнозов последствий сезонного паводка и оборудуют искусственные нерестилища.

Прогнозировать последствия низкого паводка пока рано, считают эксперты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рекордно низкий паводок на крупных водоемах Нижегородской области кратно увеличилось число выявленных нарушений ловли рыбы в нерестовый период. К 20 мая инспекторы управления Росрыболовства составили 199 протоколов — на треть больше, чем годом ранее, подсчитал представитель ведомства Владимир Савкин. У браконьеров изъяли 763 кг рыбы, из которых 553 кг выловили во время нереста, а также 1,8 тыс. запрещенных орудий лова и восемь моторных лодок.

По итогам совместных рейдов с сотрудниками природоохранной прокуратуры, транспортной полиции и минлесхоза в правоохранительные органы передано 32 материала для возбуждения уголовных дел о браконьерстве, половина преступлений пришлась на нерестовый период, сообщил господин Савкин на заседании комитета областного заксобрания по экологии.

В сравнении с прошлогодним нерестом число уголовных материалов увеличилось на 87%, количество изъятых орудий лова — на 143%, а пойманной рыбы — на 285%, уточнил Владимир Савкин.

«Инспекторам стало проще ловить нарушителей. Когда вода разливается, объем акватории растет, а инспекторов мало. А когда река в русле, браконьерам деваться некуда. Очень хорошо работают инспекторы в Дзержинске (второй по величине город Нижегородской области.— «Ъ»): они буквально штампуют уголовные дела вместе с полицией»,— объяснил господин Савкин.

Вместе с тем усугубилась проблема штатной численности управления Росрыболовства. По данным ведомства, на Горьковском водохранилище в Нижегородской области работают 14 инспекторов, на Оке — четыре. На севере региона, где течет река Ветлуга, нарушения контролирует единственный инспектор, житель поселка Красные Баки. На юге региона, где текут реки Сура, Пяьна, Теша и Сережа, вообще нет инспекторов: там проводятся лишь выездные мероприятия. На это обратил внимание депутат Денис Бакиев, предложив помощь комитета заксобрания с увеличением штатного состава: «Ветлуга — большая река со множеством притоков, и один инспектор не может контролировать всю эту территорию».

Однако Владимир Савкин ответил, что ведомственный штат, напротив, ждет десятипроцентное сокращение с 1 июня по указу правительства.

«У нас 15 человек, которые идут под сокращения, уже написали заявления об увольнении. Сокращение идет по госинспекторам, при этом сокращают “землю”, а не аппарат»,— подчеркнул представитель Росрыболовства.

В условиях сокращения штата надзорному ведомству помогают инспекторы министерства лесного хозяйства Нижегородской области, напомнил министр Роман Воробьев. По этой схеме возможно задействовать 120 сотрудников министерства, четыре десятка моторных лодок и 124 машины, подсчитал чиновник. Лесные инспекторы уже помогли коллегам выявить 15 случаев незаконной ловли рыбы, подпадающих под ст. 256 УК РФ, полсотни случаев административных нарушений правил рыболовства и изъять 10,8 км сетей.

Тем не менее контрольно-надзорные полномочия министерства ограничены выявлением нарушений использования маломерных судов в период нереста: в 2025 году инспекторы минлесхоза составили 75 таких протоколов против 61 годом ранее. Областное министерство безуспешно просило Минсельхоз РФ и Росрыболовство передать эти полномочия региону, рассказал министр.

«Контрольно-надзорные мероприятия проводит орган, у которого нет ни людей, ни техники, идут постоянные сокращения. Большинство регионов говорят о том, что необходимы изменения. В этом нет ничего плохого и зазорного»,— полагает министр.

Депутаты предложили поднять этот вопрос на Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа и вместе с соседними регионами выработать варианты решения проблемы. В условиях низкого паводка областные власти со специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оборудуют акваторию Горьковского водохранилища многокилометровыми искусственными нерестилищами.

Прогнозировать последствия низкого паводка пока рано, подчеркнул глава нижегородского филиала ВНИРО Дмитрий Постнов. «Были годы, когда все складывалось, казалось бы, не в пользу хорошего нереста, а результат получался положительный. Нерест — это уравнение со многими параметрами. Часть из них нам сегодня понятны, но часть — неизвестны. Интерпретировать их в какое-то значение мы не можем»,— отметил господин Постнов.

Какие-либо выводы можно будет сделать в августе, когда ученые проведут так называемые мальковые съемки, подытожил эксперт.

Владимир Зубарев