Ожидание инфляции страшнее ее самой

Инфляционные ожидания населения в мае выросли второй месяц подряд — до 13,4%, плюс 0,3 процентного пункта (п. п.) к апрелю (см. график), следует из краткого опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. У населения без сбережений оценка ожидаемой через год инфляции прибавила 1,1 п. п., достигнув 15%, у населения со сбережениями — снизилась на 0,8 п. п., до 11,6%.

Наблюдаемая населением инфляция, напротив, снизилась на 0,4 п. п., до 15,5%. Сокращение показателя зафиксировано в обеих группах респондентов: с 17,4% до 16,8% у людей без сбережений и с 14,2% до 14% — со сбережениями. Отметим, что инфляционные ожидания населения растут на фоне снижения фиксируемой Росстатом инфляции (в апреле она составила 10,23% в годовом выражении после 10,34% в марте) и сокращения темпов роста денежной массы в последние два месяца.

«Рост инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд ставит вопрос о причинах расхождения с динамикой инфляции (она уверенно замедляется — быстрее прогнозов рынка и ЦБ), инфляционных ожиданий бизнеса (в марте они вышли на средний исторический уровень в 4,6% на следующие три месяца) и курса рубля (остается крепким)»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Астра УА».

С учетом того, что опрос проводился с 30 апреля по 14 мая, эксперт выдвигает несколько гипотез продолжающегося роста инфляционных ожиданий. Первая — активное обсуждение в СМИ и Telegram-каналах обновленного прогноза Минэкономики на 2025–2027 годы, в котором рост тарифов ЖКХ на 2026–2028 годы был сильно (почти вдвое) пересмотрен вверх, и напоминание об увеличении этих платежей уже с июля почти на 12%.

Вторая версия — новости о заморозках в отдельных регионах страны, что может привести к снижению урожая фруктов и ягод и росту цен на них. Третья — новость о повышении прогноза дефицита федерального бюджета на 2025 год, что обычно ассоциируется с неизбежным ослаблением рубля и ростом инфляции в ближайшем будущем. Четвертая гипотеза — колебания цены на нефть на фоне торговых войн США и прогнозы ее неминуемого снижения до конца года. Пятая — опасения негативных геополитических новостей или событий в майские праздники. Большинство этих факторов разовые и в последующие месяцы снижение инфляционных ожиданий должно возобновиться, полагает эксперт.

Отметим, впрочем, что на фоне растущей, по оценкам ЦМАКП, инфляции для наименее обеспеченной части населения (см. “Ъ” 22 апреля) рост инфляционных ожиданий в группе респондентов без сбережений не выглядит нелогичным.

Артем Чугунов