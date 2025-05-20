На Ставрополье частично удовлетворен иск об устранении оползневой угрозы
Предгорный суд принял решение по делу об оползневой опасности
Предгорный районный суд частично удовлетворил иск прокурора, обязав краевое правительство провести инженерно-геологические изыскания и противооползневые мероприятия на участке между Предгорным округом и Пятигорском. Об этом сообщают суды Ставропольского края.
Фото: Суды Ставропольского края
По результатам судебного разбирательства установлено, что в границах Предгорного округа и курорта Пятигорск находится овраг с явными признаками оползневых процессов. Деформации склонов представляют опасность для экологической обстановки региона, нестабильность грунта может нанести вред здоровью и имуществу местных жителей.
Суд частично поддержал позицию истца, возложив на правительство Ставропольского края ответственность за проведение инженерно-геологических изысканий и последующих противооползневых мероприятий на проблемном участке.
Ответчиками в деле выступили администрация Предгорного муниципального округа, администрация города-курорта Пятигорска и правительство Ставропольского края. Прокурор требовал возложить на них обязанность выполнить ряд действий.
Решение суда не вступило в законную силу.