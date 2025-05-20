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На Ставрополье частично удовлетворен иск об устранении оползневой угрозы

Предгорный суд принял решение по делу об оползневой опасности

Предгорный районный суд частично удовлетворил иск прокурора, обязав краевое правительство провести инженерно-геологические изыскания и противооползневые мероприятия на участке между Предгорным округом и Пятигорском. Об этом сообщают суды Ставропольского края.

Фото: Суды Ставропольского края

Фото: Суды Ставропольского края

По результатам судебного разбирательства установлено, что в границах Предгорного округа и курорта Пятигорск находится овраг с явными признаками оползневых процессов. Деформации склонов представляют опасность для экологической обстановки региона, нестабильность грунта может нанести вред здоровью и имуществу местных жителей.

Суд частично поддержал позицию истца, возложив на правительство Ставропольского края ответственность за проведение инженерно-геологических изысканий и последующих противооползневых мероприятий на проблемном участке.

Ответчиками в деле выступили администрация Предгорного муниципального округа, администрация города-курорта Пятигорска и правительство Ставропольского края. Прокурор требовал возложить на них обязанность выполнить ряд действий.

Решение суда не вступило в законную силу.

Тат Гаспарян

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