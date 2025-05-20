Электрички Северо-Запада с 25 мая перейдут на летний график работы
Электрички на Северо-Западном направлении с 25 мая переходят на летний график движения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Количество пар поездов в будние дни по сравнению с зимним графиком увеличится на 4%. В выходные — на 14%.
Так, среднесуточно в этот период по железным дорогам округа будут курсировать свыше 400 пар поездов по будням и почти 380 пар по выходным дням. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте и в приложении РЖД, а также на станциях и вокзалах.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен включить электрички в систему общественного транспорта.