Смольный намерен включить электрички в систему общественного транспорта

Вице-губернаторам Санкт-Петербурга поручили интегрировать электрички в систему городского общественного транспорта. Такую меру в Северной столице намерен реализовать глава города Александр Беглов.

На рабочем совещании губернатора с членами правительства Петербурга обсудили программу по развитию транспортной системы. Власти уточнили актуальные сроки реализации масштабных проектов, среди которых строительство Широтной магистрали скоростного движения, трамвайной линии Купчино — Славянка и других.

Господин Беглов дал чиновникам ряд поручений. Одно из них касается интеграции электричек в систему общественного транспорта. «Для этого будет проработан вопрос о предоставления субсидии Северо-Западной пригородной пассажирской компании для введения единого тарифа»,— уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работу станции «Петроградская» ограничили на два месяца из-за ремонта эскалатора.

Татьяна Титаева