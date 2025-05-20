Чистая прибыль Chanel упала почти на 30%

По итогам 2024 года прибыль люксового бренда Chanel составила $3,4 млрд, что на 28,2% ниже по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль упала на 30%, до $4,48 млрд. Продажи сократились на 4,3%, до $18,7 млрд. Такие результаты компания объяснила «сложными макроэкономическими условиями, сказавшимися на продажах на ряде рынков», сообщает Vogue Business.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Сложнее всего ситуация с продажами товаров бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они в 2024 году упали на 9,3%, до $9,2 млрд. В обеих Америках падение составило 4,3% — до $3,8 млрд, в Европе продажи выросли на 1,2%, до $5,68 млрд. Прошлый год стал для Chanel рекордным по объему капитальных вложений — $1,76 млрд, что на 43% больше, чем годом ранее. Компания приобрела дорогие объекты недвижимости в Париже и Нью-Йорке и увеличила число магазинов, в том числе в Китае и Японии.

На текущий год компания планирует аналогичный объем капитальных вложений, часть которых — около $600 млн — пойдет на «вертикальную интеграцию сети поставок». Как заявили в компании, они пока не решили вопрос о внеочередном повышении цен, так как обычно повышают их дважды в год — в марте и сентябре.

Между тем конкуренты Chanel — Hermes и другие уже подняли цены, чтобы компенсировать введенные администрацией Дональда Трампа десятипроцентные пошлины на люксовую продукцию. В Chanel отметили, что ситуация с пошлинами «крайне волатильная», поэтому они намерены пока подождать «и посмотреть, чем закончатся текущие обсуждения».

Алена Миклашевская