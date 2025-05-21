Дробью по беспилотникам

В ряде российских СМИ и Telegram-каналов появилась информация о модификации легкомоторного спортивного двухместного самолета Як-52 для борьбы с вражескими БПЛА самолетного типа. В качестве вооружения на новой модели, получившей наименование Як-52Б2, предусмотрен полуавтоматический карабин. Опрошенные “Ъ” эксперты в целом допускают возможность «альтернативных» решений для борьбы с дронами-камикадзе в глубине России, но выражают серьезные сомнения в эффективности конкретной предложенной версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Як-52Б2

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель» Самолет Як-52Б2

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

По замыслу разработчиков, предпочитающих пока сохранять анонимность, обновленный Як-52Б2 призван противодействовать вражеским БПЛА самолетного типа — таким, как Ан-196 «Лютый» и легкомоторные самолеты в беспилотном оснащении (например, Aeroprakt A-22). Модернизация самолета Як-52, изначально созданного для учебно-тренировочных целей, коснулась как авионики (РЛС кругового обзора в виде «шара» гиростабилизированной оптико-электронной системы, метеолокатор и бортовой компьютер), так и вооружения: в середине правой консоли крыла разместили полуавтоматический карабин 12-го калибра с емкостью магазина до 8 патронов. Как заявили представители компании-производителя через Telegram-канал «Военный осведомитель», подобный выбор продиктован нормами оружейного законодательства РФ и «является вынужденным и временным решением».

Название модернизированной модели отсылает к Як-52Б — вариации легкого ударного самолета-штурмовика на базе Як-52, который создавался ОКБ Яковлева для военных, но оказался слишком легким для стрельбы неуправляемыми реактивными ракетами и не пошел в серийное производство (единственный экземпляр прототипа сейчас находится в Центральном авиамузее в Монино). Точное число находящихся в РФ исправных Як-52 (они производились в Румынии на заводе Aerostar с 1977 по 1998 год) выяснить трудно: известно лишь, что всего на территорию СССР и России за это время было ввезено 339 самолетов, а к середине 2010-х на балансе ДОСААФ находились 53 единицы.

Источник “Ъ” в российском авиапроме сообщил, что ПАО «Яковлев» (входит в госкорпорацию «Ростех») как разработчик Як-52 выступало против представленного проекта переоснащения и уведомляло разработчика о запрете вносить изменения в конструкцию без согласия производителя. «Использование без разрешения держателя сертификата типа грозит правовой неопределенностью в вопросах ответственности за его эксплуатацию и характеристики»,— подчеркнул собеседник “Ъ”. По данным другого источника “Ъ”, никакой коммуникации между «Яковлевым» и разработчиком Як-52Б2 сейчас нет: «Никаких отношений они не имеют, и полулюбительский проект энтузиастов всерьез рассматривать не стоит». В «Ростехе» на запрос “Ъ” не ответили.

Оба собеседника “Ъ” уверены, что представленная модель «истребителя дронов» вряд ли окажется результативной с точки зрения противодействия вражеским БПЛА. «Эффективность стремится к нулю, потому что стрелять прямой наводкой по движущейся беспилотной цели не имеет смысла»,— говорит один из них. По его словам, вопросы также вызывает увязка радара с дробовиком, дальность выстрела и несопоставимость скорости маневрирования самолета против дрона. «По нашей информации, силовые структуры не выразили заинтересованности в этом проекте. Без заказчика говорить о перспективах проекта не приходится»,— добавляет второй источник.

Сценарии оснащения одним гражданским дробовиком большого и тяжелого относительно перехватываемой цели самолета не вполне адекватны реагированию на беспилотную угрозу, согласен исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Гораздо более перспективно, по его мнению, выглядят альтернативные сценарии — с применением удешевленных зенитных ракет или дронов-перехватчиков, систем поражения с использованием лазерного излучения или электромагнитного воздействия. И хотя без разрешения разработчика летает немало воздушных судов, получивших сертификат летной годности как единичный экземпляр воздушного судна, говорить о принятии данной системы на вооружение, тиражировании и серийном производстве не приходится, добавляет эксперт. В то же время он обращает внимание на систему обнаружения целей для Як-52Б2: эти наработки, позволяющие оператору на борту не просто обнаружить воздушную цель, но и идентифицировать, а также обеспечить наведение, могли бы быть полезны и заслуживают внимательного изучения, полагает господин Пантелеев.

Руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов тоже сомневается в реализации представленной концепции из-за высоких рисков для экипажа. Но саму идею применения легкомоторной спортивной авиации для борьбы с дронами-камикадзе в глубине нашей территории, где под атаки попадают военные и гражданские объекты, эксперт считает вполне допустимой: «Далеко не для всех объектов возможно обеспечить прикрытие средствами ПВО, что обусловливает актуальность поиска альтернативных решений».

Отметим также, что впервые использование безоружного Як-52 в военных целях в ходе СВО было зафиксировано в апреле 2024 года, когда в интернете появились видеокадры перехвата российских разведывательных дронов самолетного типа украинскими экипажами именно на этих самолетах. Огонь по БПЛА вел стрелок с карабином, находившийся на месте второго пилота-инструктора.

Айгуль Абдуллина, Дмитрий Сотак