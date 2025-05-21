Господдержка ограниченных возможностей

Право на получение надбавки в размере 15% к цене госконтракта имеют не только общероссийские организации инвалидов, но и их региональные отделения, а также учрежденные ими компании. Такое решение вынес Верховный суд РФ (ВС), призвав антимонопольную службу не сужать круг лиц, которым закон дает преференции в госзакупках, поскольку цель этой меры — господдержка граждан с ограниченными возможностями. Вопрос конкуренции на госзакупках стоит остро, и подобных споров с ФАС в практике немало, но позиция ВС должна поставить в них точку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по делу о том, какие организации инвалидов имеют преимущества в рамках госзакупок некоторых видов товаров и услуг (перечень установлен правительством РФ) по закону о контрактной системе 44-ФЗ. По ст. 29 закона выигравшие тендер общероссийские общественные организации инвалидов (ОООИ) и их 100-процентные «дочки» получают надбавку в размере 15% к предложенной ими цене, но в пределах максимальной цены контракта. При этом в дочерних организациях ОООИ должно быть не менее 50% сотрудников-инвалидов, на которых отводится минимум четверть зарплатного фонда.

ООО «Ламирэль», на 100% принадлежащее Владимирскому областному отделению ОООИ РОСТАР, неоднократно выигрывало в подобных конкурсах и получало надбавку, но затем сталкивалось с претензиями ФАС. В рассмотренном ВС деле речь идет об одном из таких случаев. Управление ФАС по Москве сочло незаконным предоставление преференций ООО «Ламирэль», победившему в 2022 году в нескольких аукционах, которые проводили столичные «Жилищники» на поставку ряда товаров — метел, одеял, дорожных знаков, строительных блоков и др. По мнению ведомства, компания не подпадает под критерии 44-ФЗ, поскольку ее учредило региональное отделение, а не головная общероссийская организация инвалидов.

«Ламирэль» обжаловала решение ФАС, и арбитражные суды первой и апелляционной инстанций поддержали компанию, но окружная кассация согласилась с позицией антимонопольной службы (см. “Ъ” от 15 апреля). По жалобе компании дело передали в экономколлегию ВС, которая удовлетворила иск, признав незаконным решение ФАС и создав прецедент для всех аналогичных дел.

Шире круг лиц

Коллегия напомнила, что целями создания организаций инвалидов являются защита прав и законных интересов таких лиц и решение задач общественной интеграции, а надбавка к цене госконтракта — это разновидность господдержки, адресованной такой категории граждан. ВС также сослался на позицию Конституционного суда РФ от 1 июля 2014 года о том, что учет интересов и потребностей инвалидов предполагает «создание специальных правовых механизмов» для предоставления им дополнительных преимуществ, «чтобы гарантировать их право на равные с другими гражданами возможности при реализации конституционных прав».

Нельзя приравнивать региональные общественные организации к региональным отделениям общероссийских организаций, указал ВС. Для признания организации общероссийской ей нужно вести деятельность более чем в половине субъектов РФ, поэтому именно региональные отделения в структуре ОООИ и определяют ее статус. Владимирское областное отделение ОООИ РОСТАР создано решением конференции общероссийской организации, зарегистрировано как юрлицо и действует на основании устава ОООИ, подчиняясь решениям ее высших органов. Штатным расписанием и справками об инвалидности подтверждается, что в «Ламирэль» трудоустроено семь человек, из них шесть — лица с ограниченными возможностями, и эти сведения никем не опровергнуты.

В связи с этим, признал ВС, на региональное отделение «в полной мере распространяются все преференции» по ст. 29 закона. Предоставление же преимуществ в госзакупках только головным организациям ОООИ «существенно ограничивает сферу применения» этой нормы, «поскольку не учитывает многоуровневую структуру данных организаций», резюмировала коллегия.

Адвокат Федор Леппа, представлявший «Ламирэль» в ВС, говорит, что позиция экономколлегии повлияет на «десятки судебных дел» и позволит сохранить одну из важнейших льгот. По его словам, если бы ВС оставил в силе судебные акты в пользу ФАС, «это повлекло бы большую нестабильность для организаций инвалидов по всей России», в том числе потерю рабочих мест для таких граждан.

В ФАС “Ъ” сообщили, что учитывают позицию ВС, но рассмотрят вопрос о внесении поправок в 44-ФЗ, поскольку есть риски получения незаконных преимуществ по ст. 29, так как «отсутствуют правовые механизмы проверки принадлежности участника закупки к обществу, учредителем которого является структурное подразделение именно ОООИ».

Преференции для слабых

Старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Алексей Залесов говорит, что в последние годы возросла активность центрального аппарата ФАС по проведению внеплановых проверок по 44-ФЗ и изданию писем о порядке применения норм этого закона, основанных на ведомственном толковании. ВС же пытается сбалансировать контроль за этой сферой. Старший партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров напоминает, что в январе ВС признал недействующим письмо ФАС, которое не признавало преференции в госзакупках за региональными отделениями ОООИ, а решение по «Ламирэль» развивает эту позицию. Более того, на днях в экономколлегию ВС передали еще четыре спора организаций инвалидов против ФАС. Это свидетельствует о социальной значимости таких дел, необходимости четкого регулирования вопроса и создания единообразной практики, считает руководитель энергетической и административной практики юркомпании «Митра» Батрадз Мецаев.

Опрошенные “Ъ” юристы поддерживают позицию ВС. Алексей Залесов поясняет, что, согласно подходу ФАС, преференции в госзакупках получали бы только центральные структуры ОООИ, но «собирание льгот в Москве ничего общего с общероссийской поддержкой инвалидов не имеет». Более того, «централизация льгот» имеет характер «непрозрачного» регулирования, с чем как раз должен бороться закон о контрактной системе, указывает юрист. По мнению консультанта юрфирмы «Каменская & партнеры» Наталии Стрелковой, подход ВС соответствует общей логике законодательства в сфере соцзащиты инвалидов.

Господин Мецаев признает, что последующая надбавка в размере 15% к цене контракта позволяет организациям инвалидов демпинговать, и опасается, что это может в какой-то степени привести к искажению конкурентной среды. Алексей Костоваров не видит здесь проблемы: «Мне кажется, в этом и есть господдержка инвалидов, иначе злоупотреблением надо признать сам законодательный механизм, предоставляющий такие преференции». С ним согласна госпожа Стрелкова. Преференции позволяют более слабым в экономическом плане субъектам «несколько выравнять свое положение», добавляет партнер КА Delcredere Олег Москвитин, поскольку «классический бизнес» обычно имеет больше финансовых ресурсов, более опытный менеджмент, развитый маркетинг. По его мнению, нужно бороться не с преференцией, а с тем, чтобы ее не получали мнимые объединения инвалидов.

Анна Занина