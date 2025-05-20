Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в апреле

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов-лидеров по объему выдач POS-кредитов в апреле. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рейтинг также вошли: Москва — 13,70 тыс. кредитов на 1,04 млрд руб. (по сравнению с мартом количество сократилось на 14%, объем — на 11%), Московская область — 10,84 тыс. кредитов на 771,70 млн руб. (количество уменьшилось на 10%, объем — на 8%), Краснодарский край — 7,65 тысяч кредитов на 486,73 млн руб. (количество и объем снизились на 10%), Санкт-Петербург — 7,00 тыс. кредитов на 486,13 млн руб. (количество упало на 13%, объем — на 11%) и Свердловская область — 5,57 тыс. кредитов на 334,50 млн руб. (количество сократилось на 10%, объем — на 11%).

Самые крупные товарные кредиты в апреле оформили жители Чеченской республики — в среднем 100 тыс. руб. (без изменений по сравнению с мартом), Чукотки — 78 тыс. руб. (рост на 16%), Москвы, Тывы и республики Дагестан — по 76 тыс. руб. (изменение на +3%, +7% и -1% соответственно).

Самый длительный средний срок POS-кредитования — 15 месяцев — зафиксирован в апреле в Тыве, республике Алтай, Чечне, Хакасии, Якутии, Амурской и Ивановской областях, а также Адыгее и Алтайском крае. Самый короткий срок — 11 месяцев — в Севастополе.

В апреле 2025 года банки выдали россиянам 187,16 тыс. товарных кредитов на 11,76 млрд руб. Количество выдач в сегменте стало минимальным за последние шесть лет, а объем — минимальным с марта 2022 года.

В годовом отношении количество выдач сократилось на 62%, объем — на 66%. В апреле 2024 года было выдано 496,72 тыс. кредитов на 34,80 млрд руб.

Средний чек товарного кредита уменьшился за год на 10%: с 70 тыс. руб. в апреле 2024 года до 63 тыс. руб. в апреле 2025 года. Средний срок кредитования стал короче на 9 месяцев: с 23 месяцев до 13 месяцев.

По сравнению с мартом 2025 года количество выдач товарных кредитов в апреле снизилось на 6%, объем — на 5%. В марте было выдано 199,86 тыс. кредитов на 12,36 млрд руб. Средний чек за месяц увеличился на 2%: в марте он составлял 62 тыс. руб.

За четыре месяца 2025 года банки выдали 806,38 тыс. товарных кредитов на сумму 50,14 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач уменьшилось на 62%, объем — на 65%. С января по апрель 2024 года банки выдали 2,13 млн кредитов на 143,22 млрд руб.

Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в апреле составила 26,34%. В марте этот показатель равнялся 28,63%. На начало мая 2025 года полная стоимость товарных кредитов снизилась до 22,93%.

Мария Удовик