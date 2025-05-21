Судостроителей готовят к новым испытаниям

ООО «Инженерно-экспертный центр», принадлежащее Российскому морскому регистру судоходства (РС) начало в ОЭЗ «Санкт-Петербург» процесс регистрации права аренды участка и подготовку к проектированию строительства многофункциональной лаборатории для испытаний материалов и судового оборудования. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей. Эксперты считают, что услуги испытательного центра будут востребованы при их конкурентоспособной цене, но, учитывая экономическую нестабильность, срок окупаемости проекта может затянуться, а затраты на его реализацию — возрасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дочернее предприятие РС — «Инженерно-экспертный центр» — регистрирует право аренды участка и готовится к проектированию комплексного центра для испытаний материалов и оборудования для морской отрасли, рассказал журналистам заместитель генерального директора РС Георгий Бедрик в кулуарах конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки — 2025».

Проект реализуется в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) на площадке «Парнас». В январе этого года его одобрил экспертный совет ОЭЗ. На первом этапе компания построит несколько лабораторий в двух зданиях: для механических, климатических, электрических, электромагнитных, огневых и других испытаний. В дальнейшем запланировано строительство еще двух зданий. Общая площадь корпусов составит около 6,4 тыс. кв. м. Численность сотрудников — более 100 человек. Окончить строительство центра планируют в 2027 году.

По словам господина Бедрика, уникальность проекта заключается в концентрации в одном месте всех типов испытаний, которые востребованы, в первую очередь, для морской отрасли. Пока таких комплексов на территории Северо-Запада нет.

Потенциальными клиентами центра в РС видят, прежде всего, компании в контуре ОСК. Это обусловлено объемом заказов в судостроении, который есть в портфеле корпорации, новыми типами судов, которые ОСК планирует строить, и пересборкой линейки оборудования, которое будет устанавливаться на эти суда. Это тысячи единиц оборудования совершенно разнонаправленного характера и все оно должно быть испытано, пояснил Георгий Бедрик.

Гендиректор РС также добавил, что до 2022 года большая часть оборудования и материалов для судостроения поставлялась на российский рынок из западных стран, а также Китая, Кореи и Японии, и в подавляющем большинстве испытывалась на базе производителей (по месту страны происхождения). С учетом того, что сейчас в РФ наблюдается значительный рост производства, строительство центра видится компании особо востребованным.

В соответствии с актуализированной стратегией развития судостроительной промышленности РФ, импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования рассматривается как одно из главных направлений работы: к 2036 году половина такой продукции будет выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.

После запуска многофункциональной лаборатории для судостроения в компании планируют расширить мощности и выйти на рынок испытаний оборудования для атомной энергетики, авиастроения и других направлений промышленности.

В Петербурге проведением испытаний судовых материалов, оборудования и комплектующих занимается большинство крупных производителей: НИИ точной механики, «Маринэк» и другие.

Гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что услуги многофункциональной лаборатории будут востребованными при условии их конкурентоспособной цены.

При этом эксперт отмечает, что большинство производителей судового оборудования и так имеют при производстве свои лаборатории, но масштабный централизованный комплекс, где разные типы испытаний консолидированы в одном месте, называет максимально удобным, особенно в контексте программы импортозамещения, реализация которой будет длится еще не один год.

С ним соглашается заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев. Поскольку процедура лабораторных испытаний является обязательной, то и услуги создаваемой лаборатории будут, безусловно, пользоваться спросом, а многопрофильность центра станет его конкурентным преимуществом на рынке, позволяя в том числе ускорять получение необходимых заключений.

Среди рисков реализации проекта эксперт указывает на продолжительный срок окупаемости, а также высокие затраты на его строительство, которые к тому же могут увеличиться в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Владимир Колодчук