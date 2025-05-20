Сириец остался без 5 млн рублей разной валютой по решению петербургского суда

Гражданина Сирийской Арабской Республики Салема Фареса признали виновным в контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Московский районный Санкт-Петербурга конфисковал валюту и рубли на более 5 млн рублей по действующему курсу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Иностранец 5 декабря улетал из Петербурга в Королевство Саудовская Аравия через Турцию. В Пулково Фарес не заполнил таможенную декларацию, при этом имел при себе 34,2 тыс. долларов 700 евро и чуть более 3 млн рублей. Далее пассажир вошел в зеленый коридор зоны таможенного контроля, не признавая наличие в багаже вещей обязательных для декларирования в письменной форме. Иностранного гражданина остановил инспектор таможенного поста. Специалисты обнаружили перевозимые суммы денег.

«Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств, по курсу ЦБ на 05.12.2024, в пересчете на рубли РФ составила 5 665 656,49 рублей РФ, а в пересчете на доллары США составила 54 354,08 долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной таможенным законодательством ЕЭС к перемещению без письменного декларирования»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, добавив, что пожертвовал 10 000 рублей в «Фонд борьбы с лейкемией». Фарес получил наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Суд конфисковал 24,2 тыс. долларов США, 700 евро и 3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что статуэтки маршалов Наполеона и фарфор нашли у россиянки таможенники Ленобласти.

Татьяна Титаева