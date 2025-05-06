Маршалов Наполеона и фарфор нашли у россиянки таможенники Ленобласти

Изделия из фарфора на 412 тыс. рублей нашли сотрудники Кингисеппской таможни в багаже гражданки России. Среди изделий были статуэтки серии маршалы Наполеона, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Прибывшую из Эстонии 56-летнюю женщину остановили в «зеленом» коридоре пункта пропуска Ивангород. В ее багаже среди личных вещей оказались фарфоровые статуэтки, вазы, плафоны, винтажная фоторамка, настольные керосиновые лампы из бронзы, посуда. В общей сложности россиянка пыталась провезти в страну 30 предметов. Она объяснила таможенникам, что эти вещи приобрела на аукционе для личного пользования.

Экспертиза определила, что фарфор относится к предметам быта и техники бытового назначения, созданными менее века назад. Восемь статуэток серии маршалы Наполеона выпущены в ГДР более 50 лет назад и попадают под категорию культурные ценности. Средняя рыночная стоимость всех предметов составляет 412 тыс. рублей.

Россиянка обязана была задекларировать их. Теперь же возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники Северо-Запада с начала года изъяли более 570 кг наркотиков.

Татьяна Титаева