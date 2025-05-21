Единственно правоверное решение

На территории Перми появился первый в России эндау­мент-фонд под управлением мусульман — Фонд целевого капитала «Вечное доброе». В его планах — финансовая поддержка студентов и преподавателей местного мусульманского колледжа, а также проведение тематических мероприятий и конференций. По словам председателя президиума фонда Рустама Шамилова, организация уже занимается сбором целевого капитала в размере 3 млн руб. Эндаумент-фонды активно развиваются сегодня и в крупных образовательных и культурных учреждениях Прикамья. Эксперты полагают, что в условиях экономической не­стабильности такой механизм является для некоммерческих учреждений наиболее безопасным инструментом инвестирования.



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В Перми зарегистрирован Фонд целевого капитала «Вечное доброе». Согласно Rusprofile, организация предоставляет финансовые услуги (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Дополнительные виды деятельности не указаны. Офис располагается по ул. Монастырской, 69, где находится медресе (образовательное учреждение) при Пермской соборной мечети. Учредителем фонда является Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Пермского края (Пермский мухтасибат). Руководителем числится Айжан Шуленина. Ранее она выступала учредителем двух общественных организаций в Саратовской области, включая женскую культурно-просветительскую организацию «Родник» и региональное отделение политической партии «Интернациональная партия России». Оба учреж­дения ныне ликвидированы.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» председатель президиума фонда «Вечное доброе» Рустам Шамилов, основной целью организации является финансовая поддержка Пермского мусульманского колледжа. Речь идет о денежных средствах для расширения материальной базы, для заработной платы преподавателям, поддержки студентов и строительства мечетей. Господин Шамилов пояснил, что подобный формат финансового попечительства в мусульманском праве называется вакф, то есть имущество для религиозных и благотворительных целей. По словам господина Шамилова, сейчас фонд занимается сбором целевого капитала в размере 3 млн руб. для начала полноценной работы. При этом организация планирует заниматься не только поддержкой образовательных учреждений конфессии, но и мероприятиями в рамках научных конференций, в том числе на тему исламского банкинга.

Согласно официальной странице «Вечное доброе» в соцсетях, механизм вакф-фонда заключается в сборе пожертвований и их дальнейшей передаче в управляющую компанию, задача которой — приумножить средства. Позже прибыль перейдет обратно в фонд, который распределит ее согласно целям и задачам, прописанным в уставе. Управляющей компанией может стать казанское ООО УК «Ак Барс Капитал», с которым фонд продолжает переговоры. На странице указано также, что «Вечное доброе» является первым в России эндаумент-фондом под управлением мусульман.

Сегодня на территории Прикамья действует порядка пяти эндаумент-фондов. Среди них эндаумент-фонд «Дедморозим», Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета и Фонд целевого капитала «Добрянка». Также работают два фонда целевого капитала крупнейших региональных вузов: Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). По данным «РБК-Пермь», в прошлом году в рамках эндаумента учреждениям удалось привлечь порядка 10 млн руб. для реализации своих проектов. Рекордный результат в 5 млн руб. показал Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета, который направил полученные средства на организацию гастролей.

По словам директора Фонда целевого капитала ПГНИУ Ксении Пуниной, Пермский край является уникальным регионом по разнообразию эндаумент-фондов: от образовательных и культурных учреждений до малых территориальных образований и, теперь, религиозных конфессий. Госпожа Пунина пояснила, что формат эндаумента позволяет формировать организациям долго­срочную финансовую стратегию, которая «гарантирует ежемесячное получение определенного количества денежных средств на реализацию проектов и прочие нужды в условиях экономической нестабильности». При этом такой механизм предполагает внесение пожертвований любого размера от всех заинтересованных лиц, физических и юридических. «Несмотря на самостоятельность подобных организаций, в Перми существует Дом эндаумента, где подобные формирования могут найти информационную и консультационную поддержку, в которой часто нуждаются. Также учреждение выступает площадкой для межрегионального обмена опытом и знаниями»,— добавила Ксения Пунина.

Председатель совета эндаумент-фонда и руководитель отдела финансирования благотворительного фонда «Дедморозим» Дарья Пикалова добавила, что в данном механизме благополучателями являются не те, кто вложил деньги, а те, кто является членами той организации, в поддержку которой создан эндаумент. В случае с фондом «Вечное доброе» речь идет о студентах мусульманского колледжа и его преподавателях. По словам госпожи Пикаловой, такой формат является для учреждений образования «прочным инструментом финансовой поддержки». «В сфере благотворительных фондов эндаумент только начинает развиваться, поэтому пока остаются вопросы об эффективности такого механизма. Прежде всего, они касаются реальной доходности и востребованности»,— пояснила эксперт.

Анастасия Леонтьева