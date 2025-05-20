Объемная бетонация

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выходит на строительный рынок в новых регионах. Вместе с компаньонами, в том числе бизнесменом Вячеславом Зубковым, он зарегистрировал в Луганске ООО «Технобетон». Совладельцы компании планируют построить там завод, сумма инвестиций составит около 100 млн руб. Предприниматели хотят участвовать в восстановлении территории. Эксперты говорят, что там не хватает стройматериалов и подрядчиков для выполнения работ, поэтому проект может быть перспективным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Репин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Репин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Технобетон», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано 14 мая в городе Счастье (Луганский городской округ). У компании шесть учредителей: известный пермский девелопер Александр Репин, совладелец оптового рынка «Прикамье» Вячеслав Зубков, а также Евгения Кан, Екатерина Федорова, Олег Нагимов и Сергей Шлегерис. Данные последнего совпадают с именем и фамилией бывшего прокурора Свердловского района Перми. В качестве основного вида деятельности общества указано производство изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб.

Александр Репин пояс­нил «Ъ-Прикамье», что вместе с партнерами планирует построить в Луганске небольшой завод по производству бетона. Сумма инвестиций, по его словам, составит около 100 млн руб. Срок реализации проекта господин Репин не уточнил, но отметил, что компания планирует участвовать в восстановлении частично разрушенной боевыми действиями инфраструктуры региона.

В Прикамье Александр Репин известен как владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Его компании занимаются продажей автомобилей, а также управлением коммерческой недвижимостью и строительством. Ранее группа была одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» почти прекратила строительный бизнес. Позднее «Сатурн-Р» решил застроить малоэтажными домами территорию бывшего автодрома в микрорайоне Чапаевском. Компания холдинга получила разрешения на возведение нескольких домов на ул. Токарной, но по одному из домов из-за несоответствия представленной документации краевое мин­имущества отказалось выдавать разрешительную документацию. В начале прошлого года стало известно, что группа «Сатурн-Р» приобрела крупный участок в поселке Горный Пермского муниципального округа. Сейчас разрабатывается концепция развития этой территории.

Вячеслав Зубков, помимо «Технобетона», является совладельцем еще трех ООО: «Кафе „Мечта“», «Квинто» и «Оптовый продовольственный рынок „Прикамье“». Все эти компании занимаются управлением недвижимым имуществом. Что касается Сергея Шлегериса, то он бенефициар ООО «Уральская экспертно-юридическая компания». Екатерина Федорова указана в «СПАРК-Интерфакс» как директор автономной некоммерческой организации «Папа-Центр». Ранее она была председателем политсовета регионального отделения партии «Родина» в Пермском крае. Олег Нагимов является директором ООО «Дебют», которое занимается торговлей одеждой.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, ранее Александр Репин и Вячеслав Зубков уже реализовывали совместные проекты. Один из источников утверждает, что несколько автосалонов «Сатурн-Р» якобы были построены на земельных участках, которые принадлежали структурам господина Зубкова. При этом собеседник полагает, что господин Репин мог стать инвестором проекта «на новых территориях» из-за снижения объемов строительства холдинга в Пермском крае.

По данным генерального директора «Орсо Групп» Михаила Бесфамильного, на территории, где пермяки открыли бизнес, наблюдается дефицит как строительных материалов, так и подрядчиков. «Насколько я знаю, местные власти там заинтересованы в привлечении строительных компаний из других регионов и готовы предложить выгодные условия работы,— рассказывает эксперт.— Полагаю, наиболее привлекательные проекты связаны с исполнением госконтрактов. Эта инициатива вызывает уважение, поскольку далеко не каждая компания готова там работать».

Дмитрий Астахов