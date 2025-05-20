Наследие мастера
Балетные постановки Юрия Григоровича в Краснодаре
На 99-м году жизни ушел из жизни советский и российский хореограф народный артист СССР Юрий Григорович. С его именем прочно связано развитие балета на Кубани. В Краснодаре в театре, названном его именем, поставлены все балетные спектакли из репертуара великого хореографа. Кроме того, под художественным руководством Юрия Григоровича театром поставлены программы одноактных балетов «Шедевры русского балета», «Шедевры “Русских сезонов” в Париже», «Легендарные хореографы ХХ века», а также балеты «Чиполлино» Хачатуряна в постановке Генриха Майорова и «Бахчисарайский фонтан» Асафьева с хореографией Ростислава Захарова. Всего в репертуаре театра 17 балетных спектаклей и три вечера балета. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».