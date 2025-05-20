Наследие мастера

На 99-м году жизни ушел из жизни советский и российский хореограф народный артист СССР Юрий Григорович. С его именем прочно связано развитие балета на Кубани. В Краснодаре в театре, названном его именем, поставлены все балетные спектакли из репертуара великого хореографа. Кроме того, под художественным руководством Юрия Григоровича театром поставлены программы одноактных балетов «Шедевры русского балета», «Шедевры “Русских сезонов” в Париже», «Легендарные хореографы ХХ века», а также балеты «Чиполлино» Хачатуряна в постановке Генриха Майорова и «Бахчисарайский фонтан» Асафьева с хореографией Ростислава Захарова. Всего в репертуаре театра 17 балетных спектаклей и три вечера балета. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Лебединое озеро». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре состоялась 24 января 1997 года. Хореография Л. Иванова и М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Лебединое озеро». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре состоялась 24 января 1997 года. Хореография Л. Иванова и М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Щелкунчик» П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 15 октября 1997 года. Хореограф-постановщик — Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Щелкунчик» П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 15 октября 1997 года. Хореограф-постановщик — Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Раймонда». А. Глазунов. Премьера в Краснодаре — 10 апреля 1998 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Раймонда». А. Глазунов. Премьера в Краснодаре — 10 апреля 1998 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спартак». А. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 9 апреля 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спартак». А. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 9 апреля 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 28 ноября 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 28 ноября 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Золотой век». Д. Шостакович. Премьера в Краснодаре — 31 августа 2002 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Золотой век». Д. Шостакович. Премьера в Краснодаре — 31 августа 2002 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Тщетная предосторожность». П. Гертель. Премьера в Краснодаре — 7 декабря 2002 года. Хореография Ж. Доберваля и А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Тщетная предосторожность». П. Гертель. Премьера в Краснодаре — 7 декабря 2002 года. Хореография Ж. Доберваля и А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Баядерка». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 12 июня 2003 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Баядерка». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 12 июня 2003 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Каменный цветок». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2004 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Каменный цветок». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2004 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Корсар». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2005 года. Хореография Ж. Перро, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Корсар». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2005 года. Хореография Ж. Перро, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Дон Кихот». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 23 июля 2005 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Дон Кихот». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 23 июля 2005 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Легенда о любви». А. Меликов. Премьера в Краснодаре — 5 июля 2006 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Легенда о любви». А. Меликов. Премьера в Краснодаре — 5 июля 2006 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Жизель». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 27 октября 2007 года. Хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Жизель». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 27 октября 2007 года. Хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спящая красавица». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 26 октября 2008 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спящая красавица». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 26 октября 2008 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры русского балета». «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры русского балета». Балет «Шопениана» Ф. Шопена Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Чиполлино». К. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 11 июля 2010 года. Хореограф-постановщик Г. Майоров Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Чиполлино». К. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 11 июля 2010 года. Хореограф-постановщик Г. Майоров Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры “Русских сезонов” в Париже». Балет-пантомима «Карнавал» Р. Шумана Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры “Русских сезонов” в Париже». Балет «Жар-птица» И. Стравинского Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Коппелия». Л. Делиб. Премьера в Краснодаре — 19 ноября 2013 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Коппелия». Л. Делиб. Премьера в Краснодаре — 19 ноября 2013 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Легендарные хореографы ХХ века». Сюита из балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Легендарные хореографы ХХ века». Сюита из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Бахчисарайский фонтан». Б. Асафьев. Премьера в Краснодаре — 24 ноября 2023 года. Хореография Р. Захарова Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Бахчисарайский фонтан». Б. Асафьев. Премьера в Краснодаре — 24 ноября 2023 года. Хореография Р. Захарова Фото: предоставлено ТО «Премьера» Следующая фотография 1 / 40 «Лебединое озеро». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре состоялась 24 января 1997 года. Хореография Л. Иванова и М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Лебединое озеро». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре состоялась 24 января 1997 года. Хореография Л. Иванова и М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Щелкунчик» П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 15 октября 1997 года. Хореограф-постановщик — Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Щелкунчик» П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 15 октября 1997 года. Хореограф-постановщик — Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Раймонда». А. Глазунов. Премьера в Краснодаре — 10 апреля 1998 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Раймонда». А. Глазунов. Премьера в Краснодаре — 10 апреля 1998 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спартак». А. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 9 апреля 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спартак». А. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 9 апреля 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 28 ноября 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 28 ноября 2000 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Золотой век». Д. Шостакович. Премьера в Краснодаре — 31 августа 2002 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Золотой век». Д. Шостакович. Премьера в Краснодаре — 31 августа 2002 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Тщетная предосторожность». П. Гертель. Премьера в Краснодаре — 7 декабря 2002 года. Хореография Ж. Доберваля и А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Тщетная предосторожность». П. Гертель. Премьера в Краснодаре — 7 декабря 2002 года. Хореография Ж. Доберваля и А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Баядерка». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 12 июня 2003 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Баядерка». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 12 июня 2003 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Каменный цветок». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2004 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Каменный цветок». С. Прокофьев. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2004 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Корсар». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2005 года. Хореография Ж. Перро, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Корсар». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 30 апреля 2005 года. Хореография Ж. Перро, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Дон Кихот». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 23 июля 2005 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Дон Кихот». Л. Минкус. Премьера в Краснодаре — 23 июля 2005 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Легенда о любви». А. Меликов. Премьера в Краснодаре — 5 июля 2006 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Легенда о любви». А. Меликов. Премьера в Краснодаре — 5 июля 2006 года. Хореограф-постановщик Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Жизель». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 27 октября 2007 года. Хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Жизель». А. Адан. Премьера в Краснодаре — 27 октября 2007 года. Хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спящая красавица». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 26 октября 2008 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Спящая красавица». П. Чайковский. Премьера в Краснодаре — 26 октября 2008 года. Хореография М. Петипа, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры русского балета». «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры русского балета». Балет «Шопениана» Ф. Шопена Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Чиполлино». К. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 11 июля 2010 года. Хореограф-постановщик Г. Майоров Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Чиполлино». К. Хачатурян. Премьера в Краснодаре — 11 июля 2010 года. Хореограф-постановщик Г. Майоров Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры “Русских сезонов” в Париже». Балет-пантомима «Карнавал» Р. Шумана Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Шедевры “Русских сезонов” в Париже». Балет «Жар-птица» И. Стравинского Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Коппелия». Л. Делиб. Премьера в Краснодаре — 19 ноября 2013 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Коппелия». Л. Делиб. Премьера в Краснодаре — 19 ноября 2013 года. Хореография А. Горского, новая хореографическая редакция Ю. Григорович Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Легендарные хореографы ХХ века». Сюита из балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева Фото: предоставлено ТО «Премьера» Вечер балета «Легендарные хореографы ХХ века». Сюита из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Бахчисарайский фонтан». Б. Асафьев. Премьера в Краснодаре — 24 ноября 2023 года. Хореография Р. Захарова Фото: предоставлено ТО «Премьера» «Бахчисарайский фонтан». Б. Асафьев. Премьера в Краснодаре — 24 ноября 2023 года. Хореография Р. Захарова Фото: предоставлено ТО «Премьера»