Солнце в Петербурге 19 мая светило максимальные в этом столетии 14,6 часа

В понедельник, 29 мая, солнце в Петербурге светило 14,6 часа. Это максимальное значение первых двух декад мая с 1994 года, рассказал в своем Telegram-канале глава городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Такой же показатель в этом столетии — 14,6 часа — был зафиксирован 18 мая 2024 года, 17 мая 2007 года и 20 мая 2005 года. Более 30 лет назад, 19 мая 1994 года, солнце в городе сияло 14,7 часа.

«Сегодня и завтра солнце еще будет светить достаточно, но и облака уже приближаются к нам с севера, так что продолжительность сияния его будет уже меньше. А со второй половины этой недели, уже со дня 22 мая много дождей, хотя и тепло, так что там солнечные лучи будем уже ловить только»,— написал господин Колесов.

Также 20 мая жители Северной столицы заметили вокруг солнечного круга в небе гало. Этот радужный обруч — довольно редкое погодное явление для Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о погоде на 20 мая. К концу дня в город придут кратковременные дожди.

Дарья Астанина