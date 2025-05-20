ВЦИОМ: менее половины опрошенных россиян выступили бы против антиалкогольной кампании

ВЦИОМ представил результаты исследования мнения россиян об антиалкогольных кампаниях. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

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Социологи выяснили, что готовность поддержать антиалкогольную кампанию, если бы таковая была объявлена, находится на минимальном уровне за все время измерений: четверо из десяти выступают против таких мер, это почти в два раза больше, чем в 2009 году (подробнее см. график). У респондентов спросили: если сравнить ситуацию с алкоголизмом во времена Михаила Горбачева (1985–1991 годы) и сейчас, то как она, по их мнению, изменилась. 39% ответили, что люди в целом стали пить меньше. В 2005 году такой вариант ответа выбрали лишь 4% опрошенных, в 2009 году — 7%. Напротив, на то, что люди стали пить больше, в 2005 году указали 61%, в 2009 году — 55%, а в 2025 году — 13%.

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Эксперты ВЦИОМа ссылаются на свой другой опрос, показавший двукратный рост доли трезвенников за последние 20 лет. Нежелание поддерживать ограничение на употребление или рекламу алкоголя социологи объясняют не желанием пить, а усталостью граждан от жестких запретов и запросом на «мягкие, добровольные формы профилактики». За 20 лет также изменились представления о методах борьбы с вредными привычками: почти двукратно вырос запрос на пропаганду здорового образа жизни, развитие современных медицинских методов лечения алкоголизма и организацию обществ трезвости. «Таким образом, россияне демонстрируют переход в борьбе с алкоголем от запретительной модели к мотивационно-просветительской»,— приходят к выводу социологи ВЦИОМа.

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Иван Тяжлов