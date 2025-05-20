Петербургского полицейского обвинили в ДТП, в котором погибли два человека

Сотруднику патрульно-постовой службы Санкт-Петербурга предъявили обвинение в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В суд направлено ходатайство об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 18 мая. По версии следствия, инспектор за рулем служебного автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора. В салоне с ним был напарник. На улице Передовиков произошло столкновение с мотоциклом. В результате аварии погибли мотоциклист и пассажир патрульной машины.