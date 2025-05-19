В Петербурге байкер погиб при столкновении с полицейской машиной

Вечером 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием мотоцикла и патрульного автомобиля полиции.

Водитель мотоцикла Suzuki, на высокой скорости врезался в боковую часть служебной машины с включенными проблесковыми маячками, сообщают 78.ru и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Мотоциклиста доставили в Александровскую больницу, однако спасти его не удалось. У полицейского, который находился на переднем пассажирском месте, остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать мужчину, но позднее он скончался.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета России, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК).