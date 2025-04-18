Более одного километра трубопроводов на улице Цимбалина заменят до ноября

Акционерное общество «ТЭК СПб» приступило к перекладке более 1 км трубопроводов на улице Цимбалина к домам 28, 32, 34, 36 и 42, сообщили в пресс-службе Смольного. Все работы планируют завершить в ноябре этого года.

Специалистам предстоит поменять теплосети 1970-х годов постройки, на которых за последние пять лет устранили более 10 технологических нарушений. Их заменят устойчивыми к коррозии гибкими трубопроводами и теплопроводами в современной пенополиуретановой изоляции.

Согласно современным стандартам, теплосети оснастят системой оперативного дистанционного контроля, которая круглосуточно следит за состоянием изоляционного слоя и сигнализирует о его намокании.

Работы на улице Цимбалина ведутся в несколько этапов. Работники «ТЭК СПб» уже закончили монтаж порядка 770 метров временной тепловой сети, которая обеспечит жителей теплом и горячей водой в период реконструкции.

Завершающим этапом станет прокладка труб через Железнодорожный проспект. В итоге будет повышена надежность пяти зданий, в том числе жилых домов и 3-го военного госпиталя войск нацгвардии МВД РФ. Всего в зоне работ проживают порядка 2 тыс. петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новый Цимбалинский путепровод на юге Петербурга, способный обеспечить прохождение поездов ВСМ, готов на 25%.

Андрей Маркелов