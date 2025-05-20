Госдума приняла в I чтении проект о службе апатридов в российской армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому лица без гражданства смогут служить по контракту в российских вооруженных силах. Поправки касаются тех, у кого нет российского гражданства и нет доказательства наличия гражданства другой страны. Согласно действующему законодательству, иностранные граждане могут служить в России по контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также корреспондирующие поправки в шесть связанных с ним федеральных законов были внесены правительством. В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы в качестве дополнительных мер по доукомплектованию вооруженных сил РФ.

В случае принятия документа он вступит в силу со дня его опубликования.

Полина Мотызлевская