«Трамп просто не может уйти в сторону»

Мировые СМИ обсуждают итоги телефонного общения Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе и Киеве на заявления первых лиц России и США отреагировали негативно. В частности, в ЕС и Великобритания заявили о полной поддержке Украины и введении новых пакетов ограничительных мер против Москвы. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что настроен на успех предстоящих двусторонних российско-украинских переговоров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что выводы делать рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Западные СМИ и многочисленные комментаторы в большинстве своем посчитали, что последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал шок и разочарование как в Киеве, так и в ключевых европейских столицах. Произошедшее немедленно назвали очередной большой победой Кремля, хотя итоги были предсказуемы. Оба участника заявили, что очень довольны общением. Примечательно, что в США не стали особо раскрывать подробности, ограничившись восторженными оценками перспектив, но без перехода на личности. Российские официальные лица, напротив, сообщили детали, например, о большом уважении президента РФ к Мелании Трамп. Также прошла информация, что собеседники до последнего не хотели класть трубку, одним словом, почти друзья. Как бы то ни было, в кратчайшие сроки должны начаться или, вернее, возобновиться прямые переговоры России и Украины, и на них должно быть принято некое соглашение или меморандум, который всех устроит.

Трамп отказался от каких-либо мер давления на Москву, поскольку верит в успех предстоящего мирного процесса. Также есть прямая возможность все очень красочно обставить и, соответственно, придать событиям дополнительную значимость. Активно обсуждается перенос переговоров в Ватикан. Там же логично провести личные встречи, допустим, Путина и Трампа или некий саммит с участием Зеленского. Между тем европейские страны и руководство ЕС посчитали, что Российская Федерация на самом деле мира не хочет, навязывает свои условия и тянет время в надежде на военное решение конфликта. Такие выводы сделаны в том числе и на основании того, что изначальное требование США, поддержанное Киевом, — сначала прекращение огня, а потом переговоры, — фактически снято с повестки дня. Вместо этого, по сути, приняты российские условия — разговор об устранении первопричин противостояния. На следующий день после разговора Совет ЕС согласовал 17-й пакет санкций, который по традиции поддержали и британцы. Также решено приступать к обсуждению уже и 18-го по счету списка. Однако США, как было сказано выше, в этом не участвуют.

Вашингтон выступает в роли доброго следователя, Европа — следователь злой. Но можно сказать и по-другому: администрация Трампа умыла руки, как и обещала, ушла в сторону, мол, мы свое дело сделали, усадили вас за стол переговоров, дальше решайте сами.

Однако в этом случае возникает много вопросов. Что будет делать республиканец в случае срыва переговоров или их затягивания? Есть ли тот самый дедлайн, о котором неоднократно говорилось ранее? Что будет с поставками оружия Киеву? Ну и наконец, что по этому поводу думают Китай, Турция и иные потенциальные и реальные посредники? Так что ничего еще не решено, и выводы делать рано. Процесс на самом деле еще никуда не пошел, есть лишь надежда на продвижение. Трамп просто не может уйти в сторону, хотя бы потому, что тогда на его место придет кто-то другой. Тогда, вероятно, это будет совсем не тот результат, на который рассчитывает команда 47-го президента Соединенных Штатов.

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Дмитрий Дризе