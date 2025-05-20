Жители Ростова ежегодно тратят на автозапчасти 26 тысяч рублей

Жители Ростова-на-Дону в среднем тратят на автозапчасти 26 тыс. руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба Авито.Услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аналитики Авито провели исследование и выяснили, что 28% ростовчан-автолюбителей в год тратят на запчасти до 10 тыс. руб., еще 27% — от 10 до 25 тыс. руб. До 100 тыс. руб. на такие расходы уходит у 32% респондентов. От 100 тыс, руб. уходит на обслуживание автомобиля у 1% опрошенных.

Из сообщения также следует, что кроме цены для 73% ростовчан важны гарантия и возврат. На широкий выбор запчастей обращают внимание 52% респондентов, на наличие отзывов — 33%.

Мария Хоперская