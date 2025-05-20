Историка Павла Гнилорыбова выпустили из спецприемника после 15 суток ареста

Из спецприемника №2 в московских Мневниках выпустили историка и автора Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова. Всего он пробыл под стражей 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

«Не могу сказать, что это санаторий, но в какой-то степени можно подумать. Тут в общем-то вся Россия, от незаконной езды, до каких-то более громких вещей. Все люди более или менее адекватные»,— рассказал историк после выхода из приемника. Он добавил, что планирует помочь библиотеке учреждения.

Господина Гнилорыбова арестовал Мещанский райсуд Москвы 5 мая. Подробности правонарушения остались неизвестны.

Никита Черненко