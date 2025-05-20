ВЦИОМ выяснил мнение россиян о современных пионерах

Почти две трети опрошенных россиян что-то слышали о «Движении первых», но половина респондентов никогда в нем не участвовали и не планируют это делать (в том числе через детей). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных сегодня, 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

О современном российском аналоге пионерской организации что-то слышали 63% опрошенных, впервые о нем слышат 19%, а хорошо знают лишь 18%. Почти половина респондентов (49%) не участвовали в движении и не планируют, еще 37% рассматривают возможность принять участие лично или через детей и внуков, 9% уже вовлечены лично или опосредованно, а 5% участвовали раньше. При этом 44% респондентов затрудняются ответить, какие преимущества дает участие в «Движении первых», 19% говорят о возможностях самореализации, а 18% думают, что там можно завести новые знакомства.

Кроме того, респондентам было предложено оценить, как «Движение первых» справляется со своей работой, исходя из предложенных вариантов. Наивысшую оценку (7,18 из 10 баллов) получил пункт «воспитание ценностей патриотизма», самую низкую (6,22) — «формирование межпоколенческого взаимодействия». А при ответе на вопрос, какие ценности сейчас следует развивать у молодежи, респонденты чаще всего называли взаимное уважение и помощь (9,3 балла), добро и справедливость (9,23), жизнь и достоинство (9,12).

В целом же большинство опрошенных придерживаются мнения, что участие в проектах молодежных организаций дает молодым людям больше возможностей для реализации в жизни (74%) и в той или иной мере способствует их уверенности в завтрашнем дне (65%).

Божена Иванова