Технологичное решение

В Пермском крае появились региональные налоговые льготы для малых технологических компаний. При этом высокотехнологическое предпринимательство считается одной из наиболее рисковых отраслей бизнеса и около 40% МТК в Прикамье являются убыточными либо имеют задолженности по налоговым платежам. Эксперты и участники рынка считают решение о льготах по налогу на прибыль организаций и УСН актуальным, но видят необходимость в расширении преференций — от образовательных грантов до льготной ипотеки и помощи с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые МТК являются резидентами технопарка Morion Digital

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Некоторые МТК являются резидентами технопарка Morion Digital

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональные власти установили налоговые льготы для малых технологических компаний (МТК). Соответствующий законопроект был принят законодательным собранием Прикамья в апреле. Компании, включенные в федеральный реестр МТК, могут рассчитывать на льготы по налогу на прибыль организаций: для компаний с выручкой до 1 млн руб. в год ставка составит 8%, для МТК с выручкой 1–300 млн руб. — 10%, для предприятий с выручкой более 300 млн до 2 млрд руб. — 12%, для МТК с выручкой свыше 2 млрд до 4 млрд руб. — 14%. Также предусмотрены льготы по упрощенной системе налогообложения: 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Налоговые преференции будут действовать с 2025 по 2030 год. Как указано в финансово-экономическом обосновании к проекту, эти льготы обойдутся консолидированному бюджету Пермского края примерно в 148,5 млн руб. в год.

«Учитывая небольшое количество МТК в регионе и масштаб их бизнеса, налоговые льготы не образуют больших выпадающих доходов для бюджета, при этом делая регион более привлекательным для высокотехнологичных компаний»,— отмечает руководитель Центра прикладной экономики НИУ ВШЭ Александр Мальцев.

Представители пермских технологических компаний также считают новые льготы актуальными. «Введение налоговых льгот для малых и средних предприятий (МТК) в Прикамье можно оценить как актуальное и своевременное решение. Оно может способствовать стимулированию предпринимательской активности, улучшению финансового состояния компаний и созданию новых рабочих мест. Налоговые льготы, такие как снижение налога на прибыль и упрощенная система налогообложения (УСН), могут помочь МТК сократить расходы и направить сэкономленные средства на развитие бизнеса, инновации и модернизацию. В современных условиях такие меры могут поддержать местный бизнес и способствовать его устойчивости»,— поделился сооснователь и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. «Решение о введении льготы для организаций, применяющих УСН, в Прикамье является актуальной и своевременной мерой, так как существенно снижает налоговую нагрузку для бизнеса на этапе становления и развития»,— соглашается гендиректор ООО «Цифровой омбудсмен жителя» Ольга Ганина.

В ООО «Бюро информационных технологий» (БИТ) также отмечают, что «снижение налоговой нагрузки всегда приветствуется», но при этом считают, что льготы можно было бы ввести и на два года раньше. Директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов обращает внимание, что новые налоговые льготы наиболее выгодны компаниям с относительно небольшим объемом выручки. «В 2025 году для предприятий в России ставку налога на прибыль повысили с 20% до 25%. А теперь, благодаря региональной льготе для МТК, у КРМЗ как предприятия с доходом более 300 млн руб., но не более 2 млрд руб. ставка налога останется такой же, какой была в 2024-м — 20%: 12% в региональный бюджет и 8% — в федеральный. То есть для нас налоговый режим остается, по сути, прежним, а более ощутимые привилегии по налоговой ставке получат самые малые из МТК — предприятия с доходом до 1 млн руб. и от 1 млн до 300 млн руб. с региональной частью налога 8% и 10% соответственно»,— поясняет руководитель.

По его словам, «определенные сложности» связаны и с требованием к МТК для получения льгот — обеспечить зарплату сотрудников не менее среднеотраслевой. «Оборонные предприятия сегодня могут позволить себе повышать оплату труда за счет государственной поддержки, поднимая это среднеотраслевое значение и делая его труднодостижимым для МТК»,— отмечает Дмитрий Теплов.

Рискованный бизнес

Федеральный реестр МТК формируется Минэкономразвития РФ. В перечень могут войти компании с выручкой не более 4 млрд руб. в год, работающие в высокотехнологичных отраслях. Решение о присвоении статуса МТК принимается на основании экспертного заключения либо на основании присутствия компании в реестре конечных получателей господдержки инновационной деятельности. Включение в реестр дает компании право на получение федеральных и региональных льгот.

«Автоматически статус МТК присваивают только технологическим компаниям, которые соответствуют критериям по выручке и ОКВЭД и получали финансовые меры государственной поддержки инноваций от институтов развития не ранее трех лет назад, также в упрощенном порядке — для резидентов „Сколково“. Если же компания хочет получить такой статус по своей инициативе, то ей нужно будет пройти через Центр экспертизы о присвоении статуса МТК (например, при Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонд „Сколково“)»,— рассказывает Александр Мальцев. Он добавляет, что экспертиза стоит около 52 тыс. руб., а срок действия заключения на статус МТК составляет три года. По словам эксперта, статус «позволяет набрать дополнительные баллы, если компания претендует на льготное или грантовое финансирование по различным государственным программам и конкурсам поддержки инновационно-технологического направления».

Директор сети технопарков по модели «Морион Диджитал» Оскар Ягафаров отмечает, что, несмотря на определенную сложность получения статуса МТК, включение в реестр открывает для компаний «целый комплекс возможностей»: «Льготы и преференции проекта „Сколково“, доступ к грантам, льготному финансированию, промышленной ипотеке и так далее». «Считаю, что введение такого статуса — шаг государства в сторону гармонизации требований к технологическим стартапам и подсчету их количества»,— добавляет Оскар Ягафаров.

Согласно данным, опубликованным на сайте минэкономразвития Пермского края, по состоянию на 12 мая в регионе зарегистрировано 99 МТК. По количеству МТК Прикамье занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая только Татарстану (189 МТК). На третьем месте находится Нижегородская область с 94 МТК. Выручка краевых компаний за 2023 год составила 29,9 млрд руб. Большая часть малых технологических компаний в Пермском крае — стартапы с выручкой от 1 до 300 млн руб. (51 компания), еще 29 МТК — стартапы с выручкой менее 1 млн руб. Также в регионе насчитываются 14 ранних компаний с объемом выручки от 300 млн до 2 млрд руб. и пять зрелых МТК с годовой выручкой от 2 до 4 млрд руб. Большинство компаний занимаются научными исследованиями и разработками (34%) и разработкой программного обеспечения (30%).

Значительная часть компаний (42%), по данным Контрольно-счетной палаты Пермского края (на момент проверки в Пермском крае насчитывалось 88 МТК), убыточные или имеют налоговую задолженность. Эксперты связывают это с высокорисковым характером высокотехнологичного бизнеса. «МТК — это высокотехнологичные стартапы на начальной стадии, требующие больших вложений в НИОКР, опытно-конструкторские работы и пилотные проекты. Поэтому мировая практика показывает, что стартапы в первые три и даже пять лет могут не приносить значимой прибыли. Тем важнее помочь молодому бизнесу пройти „долину смерти“ за счет мер поддержки»,— отметил Оскар Ягафаров.

«Для проектов на ранней стадии развития (стартапов) в довольно конкурентной и рискованной сфере высоких технологий такое положение дел выглядит естественным»,— соглашается Александр Мальцев. «Это еще раз подтверждает тезис, что льготы по налогам на прибыль не будут значительно снижать нагрузку для большей части представителей данной ниши, и стоит рассмотреть другие объекты налогообложения (такие как фонд оплаты труда) на предмет применения льгот»,— добавляет эксперт.

Депутат заксобрания Прикамья, доцент кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ Сергей Исаев считает, что создание МТК, как и предпринимательство в целом,— рискованная сфера деятельности. «Во многом МТК — это классический стартап, живущий на грант или внешние инвестиции, изучающий потребителя, тестирующий бизнес-модель. Поэтому ничего удивительного, что часть молодых компаний не показывают прибыль. Если посмотреть статистику по открытию и последующей работе бизнеса, выбирающего „классические направления“, цифры будут сопоставимые»,— поясняет господин Исаев.

В оценках развития МТК в Пермском крае эксперты расходятся. Оскар Ягафаров, ссылаясь на Рейтинг социально-экономического развития регионов России — 2024 от «РИА Рейтинг», отмечает, что Пермский край занимает 19-е место из 85 регионов, «что является хорошим результатом». «Рейтинг учитывает два ключевых фактора, связанных с развитием МТК: уровень экономики и уровень научно-технологического развития. Оба показателя в Пермском крае значительно выше среднего по сравнению с другими регионами. Лично я вижу, что состояние технологического бизнеса в регионе позволяет ему быть в числе лидеров. На апрель в реестре МТК Пермского края было представлено почти сто таких компаний. Шесть из них — наши резиденты, и по ним мы видим, что это передовые компании, которые на базе своих научных разработок создают продукты, востребованные не только в России, но и за рубежом»,— подчеркнул директор сети технопарков по модели «Морион Диджитал».

Сергей Исаев считает, что «Пермский край демонстрирует умеренные темпы роста количества МТК, но пока уступает лидерам: Москве, Санкт-Петербургу, Татарстану, Новосибирской области». «В регионе есть потенциал в IT, промышленной автоматизации, биотехе, но не хватает масштабных кейсов и венчурных инвестиций. Разумеется, у нас сильные стороны, в частности наличие индустриальных заказчиков в лице „ОДК — Пермские моторы“, „Уралхима“, других крупных предприятий. Для МТК открыта поддержка, к примеру, через Региональный центр инжиниринга. Некоторые компании являются резидентами технопарка Morion Digital»,— отмечает депутат. Вместе с тем он обращает внимание, что «в Прикамье меньше акселераторов и фондов, чем в столичных регионах». «Тут у нас есть зона улучшения. Кроме этого, мы видим отток кадров в более технологичные регионы»,— добавил Сергей Исаев.

Александр Мальцев полагает, что неверно судить о развитии инновационного бизнеса только по числу МТК, так как «присвоение статуса носит в основном заявительный характер». «То, что в регионе всего около ста компаний имеют статус МТК, говорит лишь о слабой информированности и мотивации представителей высокотехнологичного бизнеса проходить формальные процедуры, связанные с присвоением такого статуса»,— предположил руководитель Центра прикладной экономики НИУ ВШЭ. По его словам, «наиболее слабыми сторонами региона являются отсутствие отдельных региональных институтов, координационного органа и стратегии развития и поддержки инноваций».

Льготы, гранты, ипотека

Эксперты и представители МТК связывают дальнейшее развитие высокотехнологичного бизнеса в Прикамье с расширением мер поддержки. «Федеральные меры поддержки важно дополнять региональными. Сейчас идет конкуренция между регионами за привлечение стартапов. Например, Нижний Новгород возвращает НДФЛ компаниям — подобных мер нет в других регионах. Мы в конкурентном окружении: Татарстан, Башкирия, Свердловская область. Чтобы предотвратить отток компаний в соседние регионы или в федеральный центр, важно предлагать конкурентные меры поддержки от края»,— поясняет Оскар Ягафаров.

По его словам, на региональном уровне могут хорошо работать три механизма. «Усиление взаимодействия МТК с индустриальными заказчиками в регионе позволит получить качественный продукт, востребованный рынком. Частичное субсидирование контрактов пермских МТК с заказчиками, в том числе из других регионов и стран, повысит конкурентоспособность наших компаний. Возврат части НДФЛ для компаний позволит привлечь в регион высококлассных специалистов, необходимых для развития инновационных решений. Такие меры в совокупности с существующими позволят пермским компаниям конкурировать и на мировом рынке»,— предлагает директор сети технопарков по модели «Морион Диджитал».

Александр Мальцев полагает, что «наиболее привлекательным объектом для применения льгот с точки зрения компаний могли бы стать послабления по взносам, взимаемым с фонда оплаты труда сотрудников». Сергей Исаев считает, что МТК можно освободить от уплаты налога на имущество на три-пять лет: «Это не самые большие затраты для большинства инновационных компаний, но такая мера может привлечь в Пермский край специализированные инфраструктурные проекты».

Гендиректор ООО «ЦОЖ» Ольга Ганина уверена, что одной из актуальных для МТК льгот могло бы стать снижение ставки НДФЛ, уплачиваемого за сотрудников. Среди других интересных компании мер поддержки она называет «бесплатное участие в профессиональных форумах, акселераторах и обучающих курсах». Основатель и директор TrafficData Иван Чебыкин полагает, что региональные высокотехнологичные компании были бы заинтересованы в субсидиях на обучение в «Сколково». В ООО «БИТ» считают наиболее актуальным для МТК расширение программ грантовой поддержки и льготного кредитования.

Руководитель отдела развития производства Galileosky (компания с 2020 года является резидентом «Сколково» и освобождена от налога на прибыль и добавленную стоимость) Дмитрий Гуреев считает наиболее полезными мерами господдержки «субсидирование новых разработок за счет льготных займов или выделенных безвозвратных отчетных средств». «Сейчас актуальна была бы помощь в области финансовой логистики — поиске и субсидировании путей оплаты товаров и оборудования, поступающих по параллельному импорту»,— добавляет Дмитрий Гуреев.

Олег Кивокурцев считает, что «на региональном уровне можно ввести налоговые льготы, программы обу­чения для сотрудников и гранты на цифровизацию». «Это поможет улучшить эффективность работы МТК и повысить качество предоставляемых услуг»,— отмечает предприниматель.

Дмитрий Теплов полагает, что сотрудникам МТК можно предложить дополнительные меры социальной поддержки, например льготную ипотеку. Также, по словам руководителя КРМЗ, для МТК было бы актуально более системное сотрудничество с региональными вузами — участие в разработке учебных программ и приоритетный порядок заключения целевых контрактов с выпускниками. «В этой сфере во всех отраслях сегодня лидируют большие промышленные холдинги, потому что у них больше средств и других ресурсов. В результате к ним уходят самые перспективные молодые кадры, что замедляет развитие МТК»,— поясняет Дмитрий Теплов. «Еще одним способом поддержки МТК может стать составление реестра технологий таких компаний и их дальнейшее продвижение в отраслях. Инновации от МТК всегда открывают новые возможности в повышении качества продукции и производительности труда, поэтому их разработки нужно распространять»,— добавил предприниматель.

Сергей Исаев подчеркивает, что при разработке новых льгот для МТК «нужно соблюдать баланс между интересами региона и интересами частных компаний». «Часть мер (например, гранты) уже можно внедрить на региональном уровне, другие же требуют изменений в федеральном законодательстве»,— уверен депутат.

Константин Кадочников