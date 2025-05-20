Салон бренда Exeed выставили на продажу в Петербурге за 810 млн рублей

Здание автосалона бренда Exeed с земельным участком продают в Санкт-Петербурге за 810 млн рублей. Объект расположен около станции метро «Старая деревня», следует из опубликованного на «Авито» объявления.

Салон площадью 3,6 тыс. кв. метров был возведен в 2007 году. Он находится на участке площадью 4,2 тыс. кв. метров. В документах указано, что вид paзрeшeнногo иcпользoвания земельнoго учaсткa – размещение oбъектов транспорта. В условно-разрешенных видах использования территории прописана жилая застройка.

Новому собственнику достанутся шоу-рум площадью 557 кв. метров, помещения для обслуживания клиентов автосалона с зоной отдыха и кафе, ремонтные зоны для обслуживания машин, мойки, складские и офисные помещения.

«В настоящий момент в здании располагается Дилерский центр ЕХЕЕD, а также сервисный центр АUDI. Объект продается без дилерских договоров с ЕХЕЕD и АUDI и без арендатора»,— указано в объявлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что складской комплекс в Ломоносове выставили на торги с начальной ценой 350 млн рублей.

Татьяна Титаева