Нижегородскому блогеру-инцелу Поднебесному изменили меру пресечения

Блогеру-инцелу Алексею Поднебесному из Нижнего Новгорода изменили меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий. Его освободили из-под стражи в зале суда, сообщает Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 20 мая в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Алексей Поднебесный в суде в августе 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Блогер Алексей Поднебесный в суде в августе 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Там напомнили, что фигуранта судят по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Новой мерой пресечения подсудимому запрещено общаться с участниками по делу, использовать сеть Интернет, посещать массовые мероприятия, а также общаться со СМИ по обстоятельствам уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», блогера задержали в августе 2024 года. По версии следствия, он неоднократно совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Следом он вступил с потерпевшей в половую связь. В декабре уголовное дело передали в суд.

Галина Шамберина